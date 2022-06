Motorola Edge 30 Lite v přípravě

Motorola Edge 30 Lite; Zdroj: 91mobiles (se souhlasem)

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o přípravě nadcházející novinky od Motoroly. Nyní zde máme další střípky, tentokrát o mobilu Motorola Edge 30 Lite. Ten by měl dle specifikací zapadnout do střední třídy a pravděpodobně také mezi 5G mobily.

Motorola Edge 30 Lite

Kromě některých specifikací se objevuje také uniklý tiskový obrázek tohoto mobilu. Na něm si lze všimnout zvláštní textury na zadní straně, z čehož usuzujeme, že zde bude použit hlavně plast. Kromě toho budou k dispozici dva foťáky, přičemž hlavní nabídne 64 MPx s optickou stabilizací obrazu.

Motorola Edge 30 Lite bude mít 6,28palcový displej s technologií POLED a 120Hz frekvencí. O výkon se má starat Snapdragon 695, který bude mít k dispozici až 8 GB operační paměti. Sekundární snímač na zadní straně bude mít 13 MPx a pravděpodobně bude sloužit pro ultra širokoúhlé snímání.

O energii se má starat baterie s kapacitou 4020 mAh. Více detailů není známo, ale pravděpodobně dojde k představení během několika týdnů.

Zdroje: 91mobiles.com, twitter.com



