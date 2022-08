Zdroj: AppStock

Něco jako bezplatné služby, nebo aplikace neexistují. Pokud je dnes nějaká služba či aplikace zdarma, je v tom vždy nějaký háček. Obvykle platíme cenu, kterou sice nevnímáme, ale její hodnota je vysoká.

Která technologická společnost o nás nejvíce sbírá citlivá data?

Za takové služby či aplikace sice neplatíme měsíčně, či ročně penězi, ale platíme za ně daty, daty o nás, která jsou mnohdy citlivá a vypovídají o nás a o tom, jak se v životě chováme mnohem víc, než si myslíme. Web StockApp provedl výzkum, ve kterém se zaměřil na největší technologické giganty, jako jsou Facebook, Apple, Google, Twitter nebo Amazon. Nikoho nepřekvapí, že tyto společnosti sbírají data o uživatelích nejvíce. Kdo patří k tomu vůbec největšímu sběrateli?

AppStock se rozhodl zaměřit se na tyto technologické giganty ani ne tak z pohledu, jaká konkrétní data sbírají, ale spíše na kategorie, nebo oblasti, ze kterých čerpají. Není to tak, že by velké společnosti sbíraly veškerá data. Tím největším sběratelem je Google. Google se zaměřuje na celkem 39 datových bodů a podle analýzy se jedná o data o polohových údajích, historii webového prohlížeče, jaké stránky jsme navštívili, co hledáme, jaké jsou naše preference a podobně. Co se Googlu týče, je to tak trochu pochopitelné s ohledem na množství služeb, které poskytuje.

Hned za Googlem se umísťují Facebook, Amazon a Twitter. Ačkoliv například Facebook a Twitter shromažďují mnoho dat, většinou se jedná o data, která poskytují samotní uživatelé. Na poslední příčce se umístil Apple, který je vnímán jako technologický gigant, který je orientovaný na soukromí uživatelů. Ten shromažďuje v podstatě pouze data nutná pro vedená uživatelských účtů. Na druhou stranu se ale Apple nespoléhá na příjmy z reklamy jako například Twitter nebo Facebook, a tím pádem nepotřebuje tolik zasahovat do soukromí uživatelů.

Zdroje: phonearena.com, stockapps.com



Domů » Články » Které společnosti nejvíce shromažďuje data o nás? Odhaluje to nová studie.

reklama reklama