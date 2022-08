Zdroj: Dotekománie

Instagram testuje novou funkci, která by se měla podobat populární aplikaci BeReal

Instagram již dávno není jen aplikace, která sloužila pro sdílení fotografií. Je to sociální síť, která se stále rozšiřuje a rozrůstá o nové funkce.

Instagram kopíruje populární aplikaci BeReal

Jednou z funkcí, která nyní Instagramu dominuje a zastínila původní účel, jsou krátká videa Reels. Instagram je v podstatě okopíroval od populární platformy TikTok. Nyní, jak se zdá, testuje novou funkci, která by měla být rovněž kopií tentokrát populární aplikace BeReal. Nová funkce by měla nést název IG Candid Challenges. Podstatou BeReal jsou každodenní výzvy, kdy je během dne aktivováno dvou minutové okno v rámci kterého mají uživatelé sdílet fotografii toho, co právě dělají.

Nové funkce si všiml vývojář aplikací pro reverzní inženýrství – Alessandro Paluzzi a zveřejnil o tom příspěvek na svém twitterovém profilu. Zatím není jasné, kdy a zdali bude tato funkce součástí Instagramu. Uveřejněné příspěvky v rámci IG Candid Challenges by se měly zobrazovat v panel pro Příběhy. Instagram nedávnou do své aplikace přidal funkci duální kamery, která umožňuje nahrávání současně předním i zadním fotoaparátem. Uvidíme, zdali se novinka stane oficiální součástí aplikace.

Zdroje: engadget.com, gizmodo.com



Domů » Články » Instagram testuje novou funkci, která by se měla podobat populární aplikaci BeReal

reklama reklama