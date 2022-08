Huawei FreeBuds Pro 2 – konkurenci strčí do kapsy nejen zvukem [recenze]

Huawei FreeBuds Pro 2; Zdroj: Dotekománie

Společnost Huawei nedávno na své akci v Istanbulu mimo smartphony, notebooky a tablety představila také nová bezdrátová sluchátka FreeBuds Pro 2, nástupce FreeBuds Pro z roku 2020. Po konstrukční stránce se zde příliš rozdílů neodehrálo, větší změny se konaly spíše vevnitř samotných sluchátek. Huawei totiž na samotné reprodukci spolupracoval s francouzskou společností zabývající se luxusními audio výrobky Devialet, což by mělo přinést ještě bohatší zvuk. Jaká jsou tedy nová sluchátka v praxi a obhájí si cenovku atakující 5 tisíc korun?

Konstrukce

Pokud máte alespoň tušení, jak vypadala původní verze sluchátek, vzhled novinek vás zřejmě příliš nepřekvapí. Stále se jedná o špuntová sluchátka s nožičkou, podobně jako například u AirPods Pro. Oproti původní verzi FreeBuds Pro došlo k lehkému zmenšení samotných sluchátek, ale i krabičky, což je rozhodně pozitivní zpráva. Design se tak nijak zásadně neodlišuje, došlo pouze k lehkému zaoblení hran, které jsou nyní kulatější. Kvůli kulatějším hranám pro mě bylo během prvních dní vyndání sluchátek z krabičky problematické, později jsem ale přišel na to, že sluchátka stačí lehce potlačit směrem od víka a vypadnou prakticky sama. Původní FreeBuds Pro bylo pro změnu nutné vytlačit směrem do boku, proto tedy mé počáteční problémy.

Co se pak týká držení pevnosti držení sluchátek v pouzdře, zde nemám jedinou výtku. Magnety drží sluchátka skvěle a ani při třesení krabičkou sluchátka nevypadnou. Výtku nemám ani k pohodlí nošení. Díky velmi nízké váze o sluchátcích v uších téměř nevíte a ani po několika hodinách mi jejich používání nebylo nepříjemné. V balení navíc najdeme další velikosti špuntů, pokud by někomu neseděla použitá velikost.

Nabíjecí krabička je pak narozdíl od sluchátek matná, neulpívají na ní tak otisky prstů a je odolnější vůči jemným škrábancům. Pokud však sáhnete po bílé variantě sluchátek, dostanete v lesklé úpravě i nabíjecí pouzdro, což vzhledem k mým zkušenostem s původními FreeBuds Pro a FreeBuds 3 není nejlepší volba, škrábance se totiž objeví již po krátké době používání. Zpracování krabičky je dle očekávání na velmi vysoké úrovni, pant drží skvěle a nikde nic nevrže. Jedinou drobnou výtku mám jen k dolehnutí pantu. Ke zbytku pouzdra nedoléhá úplně přesně a maličká mezera obzvlášť u mnou testované šedé varianty občas působí rušivě. Nejedná ale o nijak zásadní problém, během běžného používaní si mezery spíše ani nevšimnete. Mimo pantu na krabičce najdeme také USB-C pro nabíjení a barevnou LED diodu a nakonec také párovací tlačítko.

Ovládací gesta

Již na první pohled je patrné, že se na těle sluchátek nenachází žádná fyzická tlačítka, veškeré ovládání tak probíhá skrze interakci s nožičkami. Stejně jako u původních FreeBuds Pro nebo FreeBuds 4, potažmo FreeBuds Lipstick lze ovládat přehrávaný obsah velmi intuitivně. Jedním stisknutím nožičky pozastavíte/pustíte hudbu, dvojitým stisknutím přejdete na další skladbu a trojitým stisknutím zase na tu předchozí. Po podržení nožičky pak přepínáte jednotlivé režimy, tedy klasický režim, ANC a transparentní režim. Velkým esem v rukávu je ale ovládání hlasitosti pomocí přejetí po vnější straně nožičky, kdy přejetím nahoru hlasitost zesílíte a naopak. Právě ovládání hlasitosti je jedna z funkcí, kterou jsem si na svých původních FreeBuds Pro zamiloval natolik, že bych sluchátka neměnil. Pokud jste dosavadní uživatelé původních FreeBuds Pro, bude třeba si zvyknout na místo stisku, které je posunuto blíže ke konci nožičky, a ne na středu. Ovládací gesta fungují opravdu skvěle a je na ně téměř 100% spoleh, jakmile si na ně tedy zvyknete, nebudete se jich chtít vzdát. Akci jednotlivých gest si lze navíc upravit v doprovodné aplikaci AI Life. Veškerá ovládací gesta jsou navíc doprovázeny zvukovou odezvou, vždy tedy víte, že změnu provádíte, i když omylem.

Konektivita a kvalita připojení

O připojení ke smartphonu se stará Bluetooth, tentokrát ve verzi 5.2. Stejně jako u původní verze FreeBuds Pro zde nechybí ani možnost připojení ke dvěma zařízení najednou, což je rozhodně funkce, kterou bych rád viděl u více sluchátek. V praxi to tak znamená, že můžete mít sluchátka připojena například k vašemu počítači, vyřídit hovor na připojeném smartphonu a poté se opět vrátit k obsahu na počítači. Párování s novým zařízením pak probíhá stisknutím tlačítka na straně nabíjecího pouzdra. LED diody se namísto běžné zelené rozblikají bílou, čímž značí režim párování. Pokud máte zařízení Huawei, sluchátka se automaticky ukáží na ploše pomocí widgetu, u zařízení ostatních výrobců bude nutné párovat klasickou cestou skrze nastavení.

Mimo lehce přepracovaný design dostala FreeBuds Pro 2 také podporu více kodeků. Kromě dnes již standardních kodeků SBC a AAC je zde použit také LDAC pro co nejlepší kvalitu přenášeného zvuku. S novým kodekem se pojí také certifikace Hi-Res Audio a HWA. Pokud tak používáte například Tidal, budete si moci užít zvuk v plné a bezztrátové kvalitě. Spotify tuto možnost bohužel prozatím nepodporuje.

V praxi je pak kvalita a stabilita připojení velmi dobrá, s výpadkem signálu jsem neměl problémy ani když jsem nechal svůj smartphone v prvním patře rodinného domu a odešel na chvíli do přízemí. Jedinou výtku bych však měl paradoxně k samotným kodekům. Během poslechu na mém Galaxy S20 FE 5G byl stále aktivní pouze AAC, přestože smartphone podporuje i LDAC kodek. Stejně tomu bylo také i po odpojení druhého zařízení, kdy smartphone byl připojený jako jediný. Rozdíl ve kvalitě zvuku jsem naštěstí ale ani tak nepoznal.

Aplikace AI Life

Ke sluchátkům je také dostupná již notoricky známá doprovodná aplikace AI Life, ve které nalezneme veškeré možnosti nastavení sluchátek. Aplikace je dostupná pro zařízení s Androidem a HarmonyOS, na Androidu však v Obchodu Play najdete pouze starou verze aplikace, která FreeBuds Pro 2 nepodporuje. Aktuální verzi si budete muset stáhnout skrze QR kód na balení sluchátek, z oficiálního webu výrobce nebo App Gallery. Pokud ale používáte smartphone či tablet značky Huawei, veškeré možnosti, stejně jako v aplikaci, budete mít dostupná přímo v Nastavení Bluetooth.

V aplikaci si pak můžete nastavit chování a akce veškerých gest, hladinu ANC, nebo vybrat ekvalizér dle libosti.

Kvalita zvuku

Již při prvním pohledu na krabičku je jasně vidět, jak se Huawei chlubí spoluprací s firmou Devialet, která měla na starosti odladit zvuk k dokonalosti. A již během prvních pár minut poslechu mi bylo jasné, že k oné dokonalosti sluchátka zase tak daleko úplně nemají.

Pokud jste někdy měli možnost vyzkoušet původní FreeBuds Pro, jistě mi dáte za pravdu, že patří mezi nejlépe hrající sluchátka a směle se mohou rovnat s konkurencí v podobě AirPods Pro, Galaxy Buds Pro a podobně, proto jsem tedy v kvalitě reprodukce nečekal příliš velký rozdíl. O to mileji jsem byl ihned po první skladbě překvapený, jelikož rozdíl a mezigenerační posun byl znatelný. A to opravdu hodně. Jako fanoušek metalové hudby jsem okamžitě slyšel rozdíl v kytarách, které znějí extrémně čistě, a pokud jsou ve skladbě dvě a více kytar, skvěle je dokážete identifikovat. To samé platí také o bicích, kde jsou skvěle rozeznatelné jednotlivé bubny a o čistotě činelů a hi-hatů ani nemluvě. Perfektně zní také elektronická hudba, někteří uživatelé by však možná v ekvalizéru mohli sáhnout po zesílení basů. V základu je zvuk spíše neutrálně zabarvený, v aplikaci si však lze vybrat z mnoha přednastavených profilů, nebo si vytvořit svůj vlastní.

Zvuk tak patří k tomu nejlepšímu, co jsem měl doposud možné vyzkoušet. Basy jsou silné, ale zároveň nepřebíjí zbylé složky zvuku a mají skvělou údernost. Středy a vokály jsou krystalicky čisté a výšky také znějí perfektně. Huawei tak zkrátka společně s Devialet dokázal vytvořit opravdu výborná sluchátka, která minimálně co se týká zvuku, dokáží konkurenci zatraceně potrápit a ve většině případů ji i strčit do kapsy.

Aktivní potlačení hluku

Dle výrobce mají nová FreeBuds Pro 2 nabízet také pokročilejší a účinnější aktivní potlačení hluku z okolí. Nový režim ANC by měl okolní hluky potlačit až o 47 dB, což sice nemohu potvrdit, nicméně ANC je zde lepší oproti původní generaci. Nízkofrekvenční tóny a monotónní zvuky dokáží sluchátka eliminovat velmi spolehlivě, takže například zvuky MHD, klimatizace, vysavač či sekačku na trávu neuslyšíte prakticky vůbec. Stejně jako všechna sluchátka mají i FreeBuds Pro 2 problém s vyššími tóny, křikem nebo náhodným cinkáním, také hlasy ale ztiší také poměrně efektně.

Transparentní režim a telefonní hovory

S režimem ANC souvisí také režim propustnosti, který dělá jeho přesný opak. Ten je zde na velmi vysoké úrovni, zvuky z okolí jsou skvěle slyšitelné a jen minimálně zkreslené. Ano. stále poznáte, že zvuk prochází skrze sluchátka a nezní 100% přirozeně, k realitě ale nemá příliš daleko.

Výborně jsou na tom také telefonní hovory. Vy slyšíte skvěle a protistrana také výborně rozumí. Venku během větru kvalita vašeho hlasu lehce klesne, nicméně v klidném prostředí znějí hovory skvěle. Mikrofony zkrátka odvádí velmi dobrou práci za každé situace.

Výdrž

Slabinou snad všech sluchátek od Huawei je a vždy byla výdrž na jedno nabití, zejména pak co se v porovnání s konkurencí týká. Výrobce uvádí výdrž až 4 hodiny se zapnutým ANC, pokud jej vypnete lze dosáhnout až na 6,5 hodiny. S uváděnými hodnotami víceméně souhlasím, plus mínus 15 minut. Celková výdrž včetně dobíjecí krabičky pak dosahuje na 18 hodin s ANC a až 30 hodin bez něj. Výdrž tak není špatná, konkurence ale umí jít ještě o kousek dál, například i přes 6 hodin s ANC.

Ačkoliv výdrž by mohla být vyšší, naopak k nabíjení nemám jedinou výhradu. Sluchátka podporují rychlonabíjení, a to jak drátově, tak bezdrátově. Nabíjecímu pouzdru doplníte energii přibližně za hodinu skrze kabel, pomocí bezdrátového nabíjení Qi pak nabíjení zabere přibližně dvojnásobek času. Rychlonabíjení však podporují i samotná sluchátka, během pár hodin pouzdru jim dodáte energii klidně i na 2 hodiny poslechu.

Závěrečné zhodnocení

Mé hodnocení FreeBuds Pro 2 bude poměrně jednoduché a stručné. Lepší sluchátka jsem doposud v uších neměl. Zvuk, který se z FreeBuds Pro 2 line, bude na aktuálním trhu hledat konkurenci jen velmi těžko. Kladně hodnotím také konstrukci, která je během nošení příjemná a pádu sluchátek z uší se také bát nemusíte. Vřele vítám také přítomnost bezdrátového nabíjení nebo výrazně lepší transparentní režim. Každá mince má ale dvě strany, zejména výdrž by totiž mohla být ještě o něco lepší. Tak nebo tak, FreeBuds Pro 2 nelze ohodnotit jinak než opravdu skvěle. Dokonce až tak, že velmi silně uvažuju nad jejich koupí, jelikož zvukový projev si mě opravdu získal.

Klady

výborný zvuk

pohodlná konstrukce

rychlé nabíjení

bezdrátové nabíjení

transparentní režim a ANC

Zápory

konkurence umí lepší výdrž



