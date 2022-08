Honor chystá ohebný Magic V2

Zdroj: Honor

Teprve v lednu tohoto roku jsme se dočkali ohebného smartphonu Honor Magic V, který se dá rozevřít do podoby tabletu. Dá se říci, že se jednalo o první odpověď na konkurenční modely, zejména pak na ty od Samsungu. Ten ostatně představil nedávno novou generaci. Nyní se dozvídáme, že se chystá Honor Magic V2, tedy druhá generace.

Honor Magic V2

Očekávali bychom, že další generace přijde za rok, ale evidentně nechce Honor čekat. Dle zdrojů připravuje uvedení Honor Magic V2ke konci roku. Společně s ním má být představena nová nadstavba Magic UI 7.0. Co se týče smartphonu jako takového, tak zatím nevíme, jak moc se změní po designové stránce.

Spekulace naznačují, že Honor Magic V2 dostane procesor Snapdragon 8+ Gen 1, ale v té době by měl být na světě již Snapdragon 8 Gen 2. Měl by mít dvě baterie o kapacitách 2030 a 2870 mAh. Dle dostupných informací se má Honor zaměřit právě na ohebný displej a vylepšit jeho vlastnosti.

Neočekáváme ale nějaké dramatické změny, a to ani v případě ceny. Stačí připomenout, že původní Honor Magic V startoval s částkou 33 900 Kč, ale bez daně a dalších poplatků. Navíc se nedostal do Evropy, ale to se možná změní právě s Honor Magic V2.

Zdroj: gizmochina.com

