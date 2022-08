Zdroj: Dotekománie

Aplikace WhatsApp aktuálně umožňuje smazat již odeslanou zprávu. Nedávno byla tato funkce dokonce vylepšena – došlo k prodloužení intervalu, po který je možné zprávu smazat až na dva dny.

WhatsApp by mohla umožnit obnovit smazané zprávy

Pokud jste ale odeslanou zprávu smazali, není způsob, jak tento krok vrátit zpět. Nově WhatsApp pracuje na funkci, která právě umožní smazanou zprávu obnovit. Web WABetaInfo objevil, že se na této funkci již pravděpodobně pracuje a v budoucnu by mohla být zpřístupněna všem uživatelům.

Jak je patrné ze screenshotu aplikace, po smazání zprávy by se ve spodní části obrazovky objevilo tlačítko, které by umožnilo tento krok vrátit zpět. Zatím není jasné, zdali bude možné vrátit zprávu i s určitým zpožděním, nebo to bud možné pouze bezprostředně po jejím smazání. Funkce je testována s vybranou skupinou testerů na platformě Android.

Zdroje: phandroid.com, wabetainfo.com



Domů » Články » WhatsApp pracuje na funkci, která umožní obnovit smazané zprávy

reklama reklama