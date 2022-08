Google a zmatky kolem změny z Duo a Meet

Zdroj: Google

Google je znám svými službami a aplikacemi, ale jde pozorovat, že zde chybí jednotnost a lepší strategie. Často se stává, že má společnost dvě a více verze jedné konkrétní funkcionality. Až časem dojde k rozhodnutí co přežije a co ne. To se týká i služby pro video hovory. Nějakou dobu vyvíjel Google Duo pro běžné uživatele a Google Meet pro podnikovou sféru. Nedávno došlo na rozhodnutí, že dojde ke spojení. To ale neprobíhá nějak dobře.

Musí ubrat?

Celá strategie změny na jednu aplikaci a službu byla již na svém počátku trochu zmatečná. Google jednoduše začal aktualizovat a vylepšovat obě aplikace, přičemž nedávno došlo k celkem pochopitelné změně u Google Duo. Aplikace změnila ikonu a také název na Google Meet. Původní Google Meet zůstal, jen získal popisek, že se jedná o původní starší aplikaci.

Google ale vzal zpátečku, zřejmě proto, že uživatelé aplikace Duo byli zmateni. Proto vydal novou aktualizaci a vrátil u Duo logo a název. V mobilním telefonu tedy můžete mít aplikace Guo, Meet a Meet (původní), ale ve skutečnosti jsou v telefonu jen dvě aplikace. Duo a Meet jsou zástupci s různými logy jedné aplikace. Google změnu vysvětluje tím, že chce velkou uživatelskou základnu Duo co nejméně mást a chce změnu udělat postupněji a pomaleji.

Google to asi nakonec nebude mít jednoduché s touto službou, tedy myslíme samotný přechod. Na druhou stranu je dobře, že se bude starat jen o jednu aplikaci a službu, až vše bude dovršeno. Možná ale dojde k prodloužení doby určené pro přechod.

Zdroje: neowin.net, 9to5google.com



