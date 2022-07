Samsung zřejmě plánuje foťák s více než 400MPx rozlišením

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung si dokáže vyrobit hodně komponentů pro mobilní telefony, včetně samotných senzorů do foťáků. Nedávno například uvedl 200MPx snímač, přičemž před nějakým časem jako první začal dodávat 100MPx verze. Nyní se zřejmě chystá na pokoření tohoto milníku a uvede foťák s ještě vyšším rozlišením.

450 MPx?

Zatím nemáme jakékoliv konkrétní informace od společnosti Samsung, ale podařilo se objevit, že si firma nechala registrovat ochrannou známku Hexa²pixel. Následně @IceUniverse dodal informace, že by senzor měl produkovat snímky s rozlišením 12 MPx, přičemž dojde ke spojení 36 pixelů do jednoho. Matematicky tedy vychází, že by snímač mohl mít rozlišením 432 MPx. GSMArena dodává, že by Samsung mohl toto číslo zaokrouhlit na 450 MPx.

Je ale otázkou, na co by byl takový foťák, a hlavně, jak by byl velký. Aktuální 200MPx verze ISOCELL HP3 má jednotlivé pixely velké 0,56 µm. Je celkem jasné, že zde nemůže Samsung jen tak zmenšovat kvůli fyzikálním vlastnostem, ale asi nemůže být senzor příliš velký, jelikož by byl problém se zakomponováním do mobilního telefonu.

Před nějakou dobou se objevila informace, že Samsung pracuje na 600MPx senzoru. Zřejmě k tomuto cíli postupuje a v dohledné době bychom se mohli dočkat 450MPx verze. Zatím není jasné, kdy dojde k představení, ale odhadujeme, že se tak stane v druhém pololetí tohoto roku, pokud vše půjde dobře při vývoji.

