Qualcomm láká na uvedení nových procesorů pro hodinky

Chytré hodinky se dnes nabízí v mnoha cenových kategoriích, ale celý trh není tak jednoznačně rozdělen jako v případě smartphonů. Výrobci levnějších hodinek používají specifické čipy pro běh systému, zatímco Apple má své vlastní. Co se týče systému Wear OS, nabídka není nějak moc široká. Chvíli zde působil Mediatek, ale ten již delší dobu neuvedl nový procesor. Samsung používá svůj SoC nazvaný Exynos W920, který je postavený na 5nm technologii. Pro mnoho výrobců zbývají jen procesory od Qualcommu. Ten zřejmě představí v dohledné době novinku.

NovĂ˝ Snapdragone Wear

Snapdragon Wear 4100 společně s plus verzí byl představen v roce 2020 a od té doby jsme se nedočkali jakékoliv modifikace nebo jiné novinky. Současné hodinky tedy používají dva roky starý procesor postavený na 12nm technologii. Ta na dnešní poměry není moc efektivní, byť již nabízí dostatek výkonu.

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu série 5100, ale poslední úniky nebo náznaky se datují do února. Qualcomm ale z ničeho nic zveřejnil upoutávku na představení nových procesorů pro hodinky. Bohužel společnost není nějak specifická. Neznáme název ani datum představení, případně nějaké náznaky specifikací nebo možností.

Odhadujeme, že se novinka představí v následujících týdnech a do té doby Qualcomm zveřejní něco bližšího. Pokud se potvrdí dřívější specifikace, tak bychom se mohli dočkat Snapdragon Wear 5100 a 5100+ postavené na 4nm technologii. Do hodinek by se mohly nové čipy dostat ke konci roku.

Zdroje: gsmarena.com, twitter.com

