Chytré hodinky nově v obchodech – Xiaomi, Pacific, North Edge

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Chytré hodinky nově v obchodech – Frederique Constant, Honor, Pacific a další

Xiaomi Mibro A1

Mibro A1 se může pochlubit výdrží až 10 dnů na jedno nabití a také 20 sportovními režimy. Nechybí odolnost vůči vodě a součástí je i senzor srdečního tepu. To vše se nabízí za cenu pod tisíc korun. Jako první chytré hodinky mohou posloužit dobře.

Hoco Y1

Další model si na nic nehraje a i oficiální popis v obchodech uvádí, že se jedná o napodobeninu Apple Watch. Zde je cena značně nižší a také samotné možnosti. I tak se nabízí senzor srdečního tepu, podpora notifikací a sledování aktivit.

SKMEI X5

V jednoduchosti je krása a to asi platí i o dalších běžných levnějších hodinkách SKMEI X5. Kromě standardních funkcí mohou oslovit výdrží až dvou týdnů a kromě senzoru srdečního tepu se nabízí i teploměr.

Wotchi W9PRO

Kategorie nejlevnějších hodinek se rozšířila o model Wotchi W9PRO, který se snaží přijít i s trochu vylepšeným designem, který působí jako nízkoprofilový. Standardní výbava je rozšířena o měření okysličení krve.

Hoco Y7

Stačí jedna změna a hned mohou hodinky vypadat zajímavěji. To je asi případ Hoco Y7, kde je přední sklo více zakřiveno do stran. To se zřejmě odrazilo na ceně, ale jinak hodinky nenabízí nic neobvyklého. Sledují sportovní aktivitu, tep, i spánek.

WowME ID205G

Další hodinky WowME ID205G jsou spíše svým designem určeny pro ženy. Za danou cenu nabízí poměrně běžnou výbavu včetně podpory notifikací, ale jedna specifikace je dělá trochu lepšími. Mají integrovanou GPS, takže se hodí i sportování.

GARETT Action

Jak by vypadaly hodinky Apple Watch s protáhlejším displejem? To si asi řekli i dalšího výrobce a vznikl model GARETT Action. Ten spíše cílí na dámy. Zde jde především o design, protože se nabízí jen základní funkce, jako měření spánku, tepu, aktivit a zobrazování notifikací.

North Edge MATADOR MUSIC

Hodinky North Edge MATADOR MUSIC už podle názvu nabízí integrovaný přehrávač hudby. Je zde ale k dispozici jen 128 MB prostoru pro písničky. I tak to může někomu postačovat, pokud nechce utrácet za hodinky velkou sumu. Samozřejmostí je senzor tepu, aktivit a dokonce je zde měřič tlaku.

Hodinky Pacific

Značka Pacific se zřejmě rozhodla zaplavit český trh mnoha modely. V podstatě jsou založeny na stejné platformě se základní výbavou, jen se liší designem. Výdrž na jedno nabití se pohybuje kolem jednoho týdne a mají senzor srdečního tepu.



