Zdroj: Dotekománie

Co se musí nechat je to, že WhatsApp na své aplikaci usilovně pracuje a neustále přináší nové funkce. Je pravda, že by mohl více zapracovat například na emotikonech a nálepkách se kterými je konkurence rozhodně dál. Další novinkou, která určitě potěší všechny uživatele jsou avatary pro videohovory na kterých WhatsApp zřejmě začal pracovat.

WhatsApp by mohl obdržet Avatary pro videohovory

Zatím toho moc o této novince nevíme, ale pravděpodobně by se mělo jednat o možnost, kdy si uživatel bude při videohovoru změnit svou tvář skrze videokameru a výběr avataru. Podobnou funkcionalitu již běžně nabízí například Apple ve svých videohovorech FaceTime, nebo Facebook pro videa na Messengeru.

Zatím není jasné, zdali se bude jednat o 2d, nebo 3D avatary a do jaké míry budou použitelní. V tuto chvíli ani není jasné, kdy by se mohla novinka rozšířit mezi běžné uživatele. Novinka je zatím obsažena v beta verzi aplikace pro Android s číslem sestavení 2.22.15.5. Další pokrok ve vývoji ale na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

Zdroje: androidpolice.com, wabetainfo.com



Domů » Články » WhatsApp pravděpodobně pracuje na avatarech pro videohovory

reklama reklama