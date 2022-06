Aplikace DoKapsy dostává Výlety

Zdroj: ČSOB

Aplikaci DoKapsy nabízí například využití v MHD. Z jednoduché aplikace pro placení se nakonec stává užitečnější nástroj. Dnes dostává další novinku, která rozšiřuje možnosti.

DoKapsy a Výlety

ČSOB se snaží z aplikace vytvořit lifestilový produkt, jak uvádí sama firma. Více méně se jí to plní i další novinkou nazvanou Výlety. Ta se soustřeďuje na zobrazení tipů, kam vyrazit, co prozkoumat nebo co je zajímavého v okolí. Samozřejmě se nabízí nejrůznější filtry i kategorie.

„Na základě aktuální polohy (nebo dle zadaného kraje) aplikace uživateli nabídne několik tipů na výlet po nejbližším okolí s polohou a krátkým popisem místa. Pro přehlednost jsou symboly na mapě rozlišeny podle kategorie (Příroda, Památky, Kultura atd.). Je možné také využít nejrůznější filtry podle časové náročnosti, dle zmíněné kategorie nebo podle toho, co dotyčný hledá (Pro cyklisty, Pro seniory, S kočárkem apod.),“ uvádí Michaela Lhotková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za Inovace, Digital a Data

Samozřejmě můžete namítat, že podobné funkce se nabízí v aplikacích jako Mapy.cz od Seznam.cz, ale v případě DoKapsy jde spíše o běžného pomocníka s přímým zacílením. Kromě výletů se nabízí možnost placení za parkování, jízdenky a třeba také Zprávy a články.

