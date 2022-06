Na Sony Xperia 5 IV si chvilku počkáme [aktualizováno]

Xperia 5 II; Zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 15. 6.

Před několika měsíci se objevily informace kolem modelu Sony Xperia 5 IV, přičemž jsme očekávali, že se tento model objeví současně se smartphonem Sony Xperia 1 IV. Nakonec si asi budeme muset počkat ještě několik měsíců, jelikož nejnovější spekulace a úniky naznačují, že mobil přijde s Androidem 13, který ale bude vydán až na přelomu září a října. Dá se tedy očekávat, že se Sony Xperia 5 IV objeví na trhu v říjnu nebo spíše v listopadu.

Kromě toho se dozvídáme, že mobil nabídne některá vylepšení. Například přední kamera dostane 12MPx senzor, nejvyšší verze nabídne 12 GB RAM a nově mobil nabídne bezdrátové nabíjení. Co se týče velikosti, měla by být zachována stejná jako u Sony Xperia 5 III (recenze).

Původní článek 27. 2.

Není žádným tajemstvím, že top-modelový čipset společnosti Qualcomm pro letošní rok, Snapdragon 8 Gen 1, trpí na nepříjemné přehřívání, což dokazuje hned několik smartphonů, které jím jsou poháněny. Tohoto faktu si je vědomo také Sony, které ačkoliv zatím své letošní top modely nepředstavilo, objevují se ale spekulace, že připravovaná Xperia 5 IV by mohla být poháněna vylepšenou verzí tohoto čipsetu.

Xperia IV a Snapdragon 8 Gen 1

Nadcházející novinka Xperia 5 IV by se nijak zásadně neměla lišit od dosavadní Xperie 5 III, hlavního vylepšení se měl dočkat zejména procesor. Sony narozdíl od konkurence má údajně sáhnout po Snapdragonu 8 Gen 1 Plus s přídomkem Plus, který nevzniká v továrnách Samsungu, ale TSMC. V7robní technologie má stále zůstat 4nm. Lehce pozměněná má být také baterie, její kapacita by měla z 4500 mAh narůst na 4700 mAh.

Ostatní parametry by dle úniků měly zůstat stejné, nebo velmi podobné. Měli bychom se tak těšit na trojici 12MPx fotoaparátů, včetně teleobjektivu s variabilním ohniskem a dvojí možností přiblížení. Displej bude stále velmi kompaktní, konkrétně 6,1 palce. Největší spekulace ale vyvolává cena, ta by totiž měla být výrazně nižší než u Xperie 5 III. Xperia 5 III šla do prodeje za 6 599 juanů (přibližně 1 041 dolarů), Xperia 5 IV má ale startovat na 5000 juanech (přibližně 789 dolarů). Stále se ale jedná o pouhé spekulace, na další a podrobnější informace si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

