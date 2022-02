Sony Xperia 5 III – stále skvělá, stále nedoceněná [recenze]

Xperia 5 II; Zdroj: Dotekománie

Je tomu již téměř rok, co jsem měl tu čest testovat Xperii 5 II, kterou jsem si velmi oblíbil. Jednalo se o velmi povedený smartphone jen s velmi málo drobnými chybami, ale bohužel poměrně vysokou cenovkou, která byla výrazně vyšší než u konkurence. Celkově se ale jednalo o příjemného společníka.

Loni na jaře Sony uvedlo nástupce svých top modelů, dočkali jsme se tak Xperie 1 a Xperie 5, tentokrát s dovětkem III neboli Mark 3. Sony je ale během posledních samo proti sobě, co se týče smartphonů. Nové Xperie totiž globálně představí během jara, přičemž na trhy se dostanou až o několik měsíců později.

Podobně tomu bylo také u Xperie 5 III, která dorazila ještě později než dražší Xperia 1 III. Nová Xperia 5 III je velmi podobná svému předchůdci, nabízí velmi podobnou výbavu v téměř stejném těle a své kořeny zkrátka nezapře. Zásadního vylepšení ale doznal teleobjektiv, který je nově periskopický a díky unikátní konstrukci umožňuje měnit svou ohniskovou vzdálenost prakticky za chodu. Vyplatí se tedy nová Xperia 5 III, nebo bude lepší poohlédnout se po konkurenci?

Obsah balení

V dnešní době stále více výrobců prosazuje trend zeštíhlování balení, což jde ruku v ruce s odstraněním nabíjecího adaptéru. Sony jde ale proti proudu, v balení totiž stále nabíječku včetně adaptéru dostanete. Palec nahoru. Mimo samotného smartphonu a nabíječky v balení nedostanete nic navíc, například pouzdro tedy nečekejte.

Japonská žiletka

Jestli jsou Xperie v něčem unikátní a liší se od konkurence, jednoznačně se jedná o vzhled smartphonů. Xperie rozeznáte již na první pohled a ostatními smartphony si je jen tak nespletete. Snazšímu odlišení od ostatních v mém případě pomohla také tmavě zelená barva smartphonu, která je poměrně neobvyklá a zároveň zařízení dodává svěžest.

Ačkoliv jsou si Xperia 1 III a Xperia 5 III velice podobné, hlavní rozdíl je patrný již na první pohled a velikost na mysli nemám. Zatímco Xperia 1 III má záda z matného mléčného skla, Xperia 5 III má stejně jako starší Xperia 5 II záda lesklá. Při vybalení z krabice tak smartphone vypadá velmi pěkně, doslova ale stačí vzít jej pouze do ruky a okamžitě můžete začít leštit. Na druhou stranu ale onu zelenou barvu musím pochválit, za denního světla jsem se na telefon díval opravdu velmi rád. Samotný smartphone je pak také velmi lehký a kompaktní, celkové rozměry činí 157 x 68 x 8,2 mm a váha se vyšplhala na pouhých 168 gramů. Xperia 5 III tak velmi dobře padne i do menší ruky.

Co se pak týká rámečku, ten je samozřejmě kovový a bohužel také lesklý, naštěstí ale není takovým lapačem otisků. Po jeho obvodu se pak pro již standardně pro Xperie nachází bohatá tlačítková výbava, která okupuje celý pravý bok zařízení. Mimo zapínacího tlačítka se čtečkou otisků prstů zde najdeme kolébku hlasitosti, dvoupolohovou spoušť fotoaparátu a bohužel stále i tlačítko pro Google Asistenta. Tomu nelze namapovat žádnou jinou funkci ani jej vypnout, alespoň je ale tlačítko nově mnohem více zapuštěné a za celou dobu testování jsem jej omylem aktivoval pouze velmi výjimečně. Velmi návyková je pak dedikovaná hardwarová dvoupolohová spoušť fotoaparátu, škoda jen, že ji nevídáme u více výrobců. Podobně jako se mi OnePlusů 9 velmi líbil přepínač zvukových režimů, u Xperií si zase lehce zvyknete na spoušť fotoaparátu.

Čtečka otisků prstů, která zároveň slouží také jako zapínací tlačítko je pro mě stále jeden z největších mínusů zařízení. Už u Xperie 5 II jsem zmiňoval, že toto umístění je moje nejméně oblíbené a platí to i zde. Ačkoliv je toto umístění pro čtečku velmi populární a setkáváme se s ním u smartphonů všech kategorií, já si něj prostě nemůžu zvyknout. Preferuju čtečky v displeji, případně na zádech, při vytahování smartphonu z kapsy se mi totiž pravidelně stávalo, že jsem jej omylem odemknul, při manipulaci jsem si tak musel dávat pozor. Stále ale platí pravidlo 100 lidí 100 chutí, co tak nesedí mně, může jiný milovat.

Xperie si také jako poslední z „vlajkových lodí“ drží jedno unikum, na zařízení totiž stále najdeme 3,5mm jack pro sluchátka. Pro mě jako uživatele bezdrátových sluchátek tento konektor již nedává smysl a dokázal bych se bez něj obejít, v mém okolí ale stále znám spoustu lidí, kteří preferují drátový poslech, jenž zpravidla bývá také kvalitnější. Mimo jack pro sluchátka je zde také slot pro SIM karty, který lze vyjmout jednoduše nehtem, odpadá tak nutnost jehly, což je další aspekt, ve kterém se Xperie liší od konkurence. Na spodní straně se pak nachází pouze USB-C pro nabíjení a mikrofony.

Na přední straně pak zaujme displej a také poměrně široké rámečky nad ním a pod ním, díky čemuž je zařízení ještě protáhlejší. Stejně jako u všech jiných Xperií se i zde ukrývají stereo reproduktory, což rámečky alespoň trochu omlouvá, a také LED dioda, což je dnes unikát nejen v nejvyšší třídě. Nakonec nechybí ani dvojí certifikace zvýšené odolnosti, tedy IP65 a IP68.

Co se pak týká kvality reproduktorů, tam jsem byl poměrně zklamaný. Zvuku chybí výraznější basová složka, středy znějí nejlépe a výšky občas lehce řežou do uší. I když tento popis může znít velmi kriticky, zvuk na smartphone patří mezi takový lepší průměr, najdeme ale mnohem lépe hrající mobily i s daleko nižší cenou.

Lehce jasnější displej, stále však se 120 Hz

Na přední straně zařízení zaujme protáhlý displej s poměrem 21:9. Jak jsem výše, Xperia 5 III je velmi kompaktní smartphone, úhlopříčka displeje totiž činí pouhých 6,1 palce. Takto malé displeje dnes již téměř nevídáme, pokud tak hledáte kompaktní top model, Xperia 5 III nebude špatnou volbou.

Po stránce kvalit displeje zde jsou oproti Xperii 5 II pouze drobné rozdíly. Rozlišení je stále FullHD+ a obnovovací frekvence se drží na 120 Hz, hlavního vylepšení ale doznal jas samotného panelu. Přesnou hodnotu se mi dohledat nepovedlo, displej je ale výrazně jasnější a s čitelností jsem neměl problém ani na slunci, což se o předchozí Xperii 5 II říct nedá. Zde byl jas přinejlepším dostatečný. Sony tak zapracovalo na hlavní nevýhodě předchozí generace a aktuální model již tímto neduhem netrpí.

Díky použité AMOLED technologii jsou skvělé také produkované barvy, v nastavení si je pak můžete dále detailně doladit. Osobně jsem si při běžném používání nastavil živější barvy, jelikož se mi zdály lehce mdlé, při prohlížení obsahu na YouTube Netflixu nebo Google Fotkách jsem ale nastavil původní zobrazení. Díky tomu tak vidíte barvy přesně tak, jak je zamýšlel tvůrce nebo jak jste je zachytili na fotoaparát.

Výkon chybět nebude

Jako u ostatních loňských top modelů, u Xperie 5 III se stal pohonnou jednotkou Snapdragon 888, tentokrát ve spojení s 8GB operační pamětí a 128GB úložištěm UFS 3.1 rozšířitelné o paměťové karty. Výkonu tak budete mít dostatek na veškeré úkony od lehké práce až po hraní 3D her. Díky protáhlému displeji zde navíc skvěle funguje multitasking, na spodní polovině tak můžete mít například YouTube a na horní prohlížeč.

Čistý Android s pouze drobnými vylepšeními

U Sony je už dlouhé roky známo, že prostředí ve svých smartphonech nijak zásadně neupravuje. Spíše se tak můžeme těšit na čistý Android, který je obohacen pouze o pár vylepšení jako chytrý boční panel, nebo pokročilá nastavení barev displeje a baterie. Jedna věc mi ale extrémně vadila. Jedná se o herního asistenta, jehož ikonka se zobrazuje při hraní her a bohužel se mi nepodařilo jej nijak vypnout.

Po ostatních stránkách se ale jedná o veskrze čistý Android, jeho milovníci tak budou spokojeni.

Trojice fotoaparátů v čele s novým teleobjektivem

Na zádech smartphonu nalezneme modul fotoaparátu, v němž se ukrývá trojice čoček. Všechny fotoaparáty mají shodné rozlišení 12 MPx a nijak extrémně nevyčnívají z davu, tedy až na zcela nový teleobjektiv. Není totiž tajemstvím, že Sony je celosvětově největším výrobcem mobilních foto čipů, proto je dobrá zpráva, že konečně bere vážněji i optiku na mobilních telefonech. Stejně jako na dražší Xperii 1 III totiž teleobjektiv přináší unikátní konstrukci a variabilní ohniskovou vzdáleností, optika se tak doslova posouvá za chodu. V praxi to tak znamená že můžete fotit s 2,9x nebo 4,4x násobným optickým zoomem, vše mezi tím je ale pouze digitální výřez.

Hlavní fotoaparát

Hlavní fotoaparát nabízí ohniskovou vzdálenost 24 mm, úhel záběru je tak naprosto standardní. Pořízené fotky vypadají, jak už jsme u Sony zvyklí, velmi přirozeně a odpovídají realitě. Výrobce zapracoval na dynamickém rozsahu, který je lepší než u předchůdce, dedikované HDR zde ale stále bohužel není. Ve výsledku jsem byl ale s fotkami spokojený.

Ultraširokoúhlý objektiv

Ultraširokoúhlý fotoaparát podává velmi podobné výsledky jako hlavní snímač. Barvy jsou velmi věrné, ostrost je na vysoké úrovni ve všech částech fotky, kvůli menšímu senzoru je ale absence HDR znát ještě více. “Šíro” je také opatřeno automatickým ostřením, ostřící vzdálenost je ale poměrně daleko, s makro fotkami tak spíše nepočítejte.

Teleobjektiv

Právě nový teleobjektiv bylo to hlavní, co mě na Xperii 5 III nejvíce zajímalo, na jím pořízené fotografie jsem se tedy velmi těšil. Jak jsem už zmínil výše, na výběr zde máte ze dvou možností, tedy 2,9 a 4,4x optickým přiblížením. Výsledné fotografie jsou pak velmi podobné těm z ostatních objektivů. Zejména co do ostrosti a barevného podání jsem byl spokojený. Menším paradoxem ale je lehce lepší HDR než například u hlavního snímače. Možná je to jen tím, že obraz je zaměřen na výrazně menší oblast, celkově se mi ale fotky z nového teleobjektivu líbily nejvíc.

Mnoho z vás jistě napadne otázka, zda se optika pohybuje během zoomování, veškeré další přiblížení je ale pouze digitální. Cokoliv mezi 2,9 a 4,4x nebo více je tak digitální výřez. Někoho může také mrzet možnost pouze 12,4x přiblížení, takže nedohlédnete zase tak daleko, jak to zvládá většina konkurence, na druhou stranu jsou fotky i na maximální přiblížení stále velmi kvalitní a nevypadají zle.

Navíc se mi také velmi líbilo, že při focení na teleobjektiv na něj opravdu fotíte. Například na mém Galaxy S20FE při focení za horšího světla teleobjektivem se mobil řídí automatikou, a pokud zkrátka uzná, že focení bude lepší hlavním fotoaparátem s lepší světelností, ale už znatelným rastrem, nic nenadělám. U Xperie ale přesně víte, na který objektiv fotíte, což v mnoha situacích jistě oceníte.

2,9x zoom; Zdroj: Dotekománie

4,4x zoom; Zdroj: Dotekománie

Noc

Stejně jako režim HDR do svých smartphonů Sony neintegruje ani noční režim pro focení. Pokud fotografování více rozumíte, nechybí zde velmi pokročilý profesionální režim, kdy si vše nastavíte sami, při focení na automatiku ale Xperia jen lehce prodlouží dobu snímání. Noční fotky bych tak zařadil spíše mezi průměr, pokud se vám tedy podaří vyfotit slušný snímek. Často jakoby smartphone úplně ignoroval optickou stabilizaci u hlavního fotoaparátu a teleobjektivu a fotky jsou rozmazané. U ultraširokoúhlého snímače jsou pak výsledky ještě na větší houpačce. Kromě stabilizace měla Xperia problémy také s ostřením, častokrát tak senzor zaostří na velmi krátkou vzdálenost a fotka je neostrá. Focení v noci tak pro mě bylo spíše zklamáním, vezmu-li v potaz, jak slušně si vedla Xperia 5 II, která také neměla noční režim.

Výdrž baterie a nabíjení

Sony do těla Xperie 5 III i přes kompaktní rozměry integrovalo baterii s kapacitou 4500 mAh, což je o 500 mAh více než u předchůdce, výdrž je ale podle mě stále velmi podobná. Jinými slovy stále výborná. Jeden celý den s aktivním Always-on displejem, 120 Hz a zapnutým Bluetooth či GPS jsem smartphone zvládl vždy, jeden den je tedy zárukou. Sony zkrátka umí skvěle optimalizovat systém tak, aby maximalizoval výdrž baterie a přes to fungoval bez sekání.

Co se pak týká nabíjení. odehrává se zde téměř stejná písnička jako u Xperie 5 II. Nabíjení drátem tedy ano, bezdrátově už nikoliv. Rychlost nabíjení se alespoň zvedla z 21 na 30 wattů a potěší také přítomnost nabíječky přímo v balení. Absence bezdrátového nabíjení je pro mě ale zkrátka překážkou, kterou překousnu jen těžko, dobíjení během dne jsem ale nikdy nepotřeboval, časem jsem si tedy zvykl. Technologii Qi si tak Sony nechalo pouze pro dražší Xperii 1 III, což je rozhodně škoda.

Závěrečné zhodnocení

Ačkoliv u sebe smartphone již chvíli nemám, vzpomínám na něj víceméně v dobrém. Jasně, čtečka otisků v zamykacím tlačítku je pro mě překážka, někdo toto umístění naopak miluje a nedá na něj dopustit. Chybělo mi také bezdrátové nabíjení, po pár dnech jsem si ale opět zvyknul na kabel, jedná se tak spíše o subjektivní mínus. Po stránce fotoaparátů ale zde většina uživatelů bude spokojená. Nový teleobjektiv působí zajímavě nejen na papíře, ale zejména v praxi se osvědčil a rozhodně odvádí velmi dobrou práci.

Sony ale stále i po několika měsících v prodeji drží cenovku hodně vysoko, za 26 tisíc totiž dnes seženete mnohdy i lépe vybavené. Například na příplatek tisíce korun pořídíte i takový Samsung Galaxy S21 Ultra, případně o několik tisíc korun levněji najdeme i OnePlus 9 Pro, který až na teleobjektiv nabízí veskrze lepší parametry. Finální výběr je ale na každém uživateli a ortodoxní fanoušci značky Sony by při koupi Xperie 5 III určitě nesáhli vedle.

Klady

povedený a kompaktní design

čisté a svižné prostředí

dvojí certifikace odolnosti, IP65 + IP68

3,5mm jack

Zápory

absence bezdrátového nabíjení

vysoká cena

podprůměrné reproduktory



Domů » Články » Sony Xperia 5 III – stále skvělá, stále nedoceněná [recenze]

reklama reklama