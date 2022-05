Sony Xperia 1 IV 5G oficiálně, nachystejte si 35 990 Kč

Zdroj: Sony

Sony se už dávno nesnaží představovat mnoho modelů zapadajících do nejrůznějších kategorií. Dnes se firma drží při zemi a stará se o několik mobilů. Dnes jsme se dočkali představení novinky Sony Xperia 1 IV 5G, která přímo míří do nejvyšší příček, a to i cenou.

„Xperia 1 IV 5G představuje vzrušující pokračování naší řady Xperia,“ uvedl Nobuki Asahina, ředitel divize prodeje a marketingu mobilních telefonů. „Ve společnosti Sony věříme, že kreativitě se meze nekladou, a náš nový vlajkový model Xperia 1 IV 5G z této filozofie vychází.“ Dále prohlásil: „Xperia inspiruje uživatele, aby se z nich stali tvůrci, a všechny aspekty tvorby obsahu, které Xperia 1 IV 5G zvládne, využili na maximum. Kromě toho je opravdu rychlá! Každý aspekt zařízení byl navržen tak, aby maximalizoval rychlost. Ať už jde o rychlost fotoaparátu, nebo rychlost odezvy při hraní her, pevně věříme, že toto nové zařízení naše zákazníky potěší.“

Top model, ale co ta cena?

Sony Xperia 1 IV 5G je už několikáté pokračování top modelu. Sony se zde drží nové strategie ve značení, přičemž i na této novince máme vidět úzkou spolupráci s divizí Alpha, což je vlajková loď pro Sony. Na zadní straně je stále trojice 12MPx foťáků, přičemž nejvíce letos zaujme teleobjektiv. Ten totiž jako údajně první na světě nabízí plynulý optický zoom mezi dvěma ohnisky 85 – 125 mm. U ostatních telefonů včetně předchůdce bylo možné jen přepínat mezi hodnotou 85 a 125, zde se nabízí plynulé optické přiblížení na jakékoliv ohnisko mezi zmíněnými hodnotami.

Všechny tři snímače také nabízí velmi rychlé čtení ze senzoru, díky čemuž novinka podporuje například nahrávání ve 4K až ve 120 snímcích za sekundu. Dále se Sony chlubí nejrůznějšími technologiemi, jako je Videography Pro pro více nastavení při nahrávání videí. Dále jsou k dispozici Eye AF a Object Tracking nebo pokročilejší Cinematography Pro. Nechybí podpora pro externí monitor s živým streamováním, což si mobil vypůjčil od Xperia Pro-I.

Sony Xperia 1 IV 5G je stále jeden z mála mobilů na trhu se 4K displejem, jen je otázkou, jestli takové rozlišení dokáže běžný uživatel využít. O výkon se zde stará Snapdragon 8 Gen 1, který má k dispozici 12 GB RAM. Energii dodává baterie s kapacitou 5000 mAh, která podporuje nabíjení pomocí 30W technologie a nezapomnělo se na bezdrátovou technologii. Sony stále nezanevřelo nad konektorem pro sluchátka a mobil je jím stále vybaven. Samozřejmostí je odolnost vůči vodě a prachu.

Sony si také nachystalo speciální herní režimy a také by mělo být k dispozici i herní příslušenství. Nově se také nabízí služba BRAVIA CORE for Xperia, kde si uživatelé budou moci vybrat ze stovek filmů ve 4K HDR kvalitě. Mezi nimi budou i filmy od IMAX. Vylepšeny byly také stereo reproduktory, výrobce slibuje především mnohem výraznější basovou složku. Softwarové aktualizace pak výrobce zajistí 3 roky, což není příliš.

Novinka zamíří do předobjednávek již 23. května, přičemž cena je u tohoto modelu v této konfiguraci nastavena na 35 990 Kč. K dostání bude v barvách černá, fialová a bílá. Sony si nachystalo u vybraných partnerů i akci, kde v rámci předobjednávek lze získat zdarma sluchátka v hodnotě přibližně osmi tisíc korun. Stejně jako u ostatních výrobců, letos v samotné krabičce už také nebude napájecí adaptér a Sony jde s ekologií ještě dále a proto nedostanete už ani USB kabel.

Specifikace Sony Xperia 1 IV 5G

displej: 6,5 palců, 4K, HDR, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS 12 MPx, zoom, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý ToF přední – 12 MPx

stereo, 3.5mm jack

IP68, čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6E

rozměry: 165 x 71 x 8,2 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 30W, bezdrátové nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva



