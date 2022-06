Zdroj: Dotekománie

Instagram přichází s několika novými funkcemi, kterými chce docílit toho, aby se platforma Reels zase o kus vyrovnala populární síti TikTok.

Instagram přináší další novinky do své platformy Reels

Jednou ze zásadních novinek je prodloužení délky videí, která jsou nyní omezena na délku 90 sekund. Novinky jsou zaměřeny na tvůrce videí, kteří budou moct využít nové zvukové efekty, nebo mohou nově přidat zvuk z videa, které se nachází ve složce fotoaparátu a má délku alespoň 5 sekund. Tvůrci mohou nově také využit nálepky, jež jsou dostupné pro Stories. Na výběr budou nálepky tohoto typu:

Anketa: skrze tyto nálepky mohou tvůrci zapojit další uživatele a dotázat se jich na to, co by mělo být obsahem příštích videí

Kvíz: tvůrci mohou otestovat znalosti sledujících

Nabídka emodži: díky nim mohou diváci projevit to, jak se jim video obsah líbí

Všechny tyto novinky a i další novinky by měly zajistit to, aby uživatelé při tvorbě videí využívali nástroje, které nabídne sám Instagram a přestali tak pouze vkládat do videí převzatý obsah z TitToku.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Instagram přináší nové nástroje a prodlužuje délku videí pro Reels

reklama reklama