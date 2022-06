Zdroj: Dotekománie

Technologii Chromecast snad není třeba představovat. Jedná se o protokol, díky kterému lze odesílat obsah z mobilního zařízení do chytrých televizí, tedy zařízení, která jej podporují, například tzv. chytré krabičky. Aplikace YouTube tuto možnost podporuje již několik let, během dubna se ale objevily informace, že se můžeme těšit na nová vylepšení, která do aplikace nyní přicházejí.

Rozšířené možnosti ovládání

Dle Googlu zkonzumují uživatelé více než 700 milionů hodin obsahu denně (k lednu 2022), jedná se tak o nemalý podíl z celkové doby přehrávání. YouTube tak chce pro uživatele tento způsob přehrávání obsahu ještě více zpříjemnit. Ať už přehrávání probíhá skrze odesílání z mobilního zařízení či přímo z chytré televize, smartphone má u sebe takřka každý uživatel, proto právě mobilní telefon bude sloužit jako rozšířený ovladač.

Aplikace YouTube na zařízení s Chromecast nově nabídne hlubší propojení s mobilním zařízením. Obě zařízení nabídnou možnost vzájemného připojení, aniž by se nově jakkoliv narušil přehrávaný obsah. Pro synchronizace bude stačit pouze přihlásit obě zařízení ke stejnému uživatelskému účtu. Možnosti jako komentování videa, jeho „lajkování“ a sdílení nebo odběr kanálu zůstávají zachovány, v budoucnu bychom se pak mohli těšit například na možnost nákupu zboží přímo skrz odkaz z videa.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Aplikace YouTube dostává novou funkci během odesílání obrazu

reklama reklama