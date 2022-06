Huawei Nova 10 Pro by měl přijít s rychlým 100W nabíjením

Zdroj: Gizmochina

Společnost Huawei oznámila, že 4. července uvede na čínský trh telefony pro střední třídu řady Nova 10. S tím také začaly unikat informace o tom, co by tyto telefony měly přinést nového.

Co přinesou modely Huawei Nova 10 a Nova 10 Pro?

Digital Chat Station přinesl informace o tom, s čím by mohl přijít model Huawei Nova 10 Pro. Jednou ze zajímavostí je, že by tento model měl přijít s rychlým 100W nabíjením. Podle uniklých zvěstí by díky rychlému kabelovému nabíjení měla být baterie s kapacitou 4 500 mAh nabitá za 20 minut. Huawei by se tak v této oblasti stal konkurentem značkám, jako jsou Realme, Xiaomi nebo OnePlus.

Huawei Nova 10 Pro by měl být také údajně vybaven 6,78palcovým zakřiveným AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 2 652 x 1 200 pixelů. Dále by měl být vybaven zadním fotoaparátem s rozlišením 50 MPx a širokoúhlým fotoaparátem s rozlišením 8 MPx a pokročilým hloubkovým senzorem. Vepředu pak bude mít telefon dvě selfie kamery, jedna hlavní s rozlišením 60 MPx a jedna 8MPx s portrétním teleobjektivem. Pod kapotou by měl tepat procesor Snapdragon 778G. Tloušťka telefonu by měla činit 7,88 mm a váha 191 gramů.

Model Huawei Nova 10 by podle Digital Chat Station měl přijít s 6,67palcovým AMOLED displejem jehož rozlišení by mělo činit 2 400 x 1 080 pixelů. Typ procesoru nebyl uveden, ale dále by měl telefon obdržet 4 000mAh baterii a rychlé 66W nabíjení. Tloušťka by měla činit 6,88mm a váha příjemných 168 gramů.

