WhatsApp dovolí nenápadné opuštění skupiny

Často řeším situace u WhatsApp skupinových konverzací, že mě neustálá upozornění na příchozí zprávy začnou otravovat, případně začnou být konverzace irelevantní. Kdykoliv skupinu opustím, je o tom informován každý uživatel. To není problém, pokud nejste třeba ve skupině s rodinou nebo přáteli, kteří mají sklon se ptát, proč jste skupinu opustili.

WhatsApp

WABetaInfo přišel s informací, že WhatsApp pracuje na funkci, která by mohla tento problém vyřešit, tj. umožní opuštění skupiny, aniž by se to kdokoliv dozvěděl – tedy až na administrátory skupiny. Poprvé se o této funkcionalitě hovořilo v dubnu a teď máme k dispozici uniklý snímek obrazovky, který zobrazuje výzvu „Pouze vy a správci skupiny budete upozorněni, že jste skupinu opustili“.

Jelikož je funkce ve fázi testování, očekáváme její příchod v nadcházejících týdnech, možná měsících. Jde o další vylepšení soukromí na této platformě.

