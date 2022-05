Vychází LineageOS 19 aneb Android 12 v komunitní verzi [aktualizováno]

Zdroj: LineageOS

Aktualizováno 1. 5.

Je to pár dnů, co došlo na vydání LineageOS 19 založeném na Androidu 12. Nyní jsme se dočkali jednoho z prvních rozšíření podporovaných zařízení. Nově je tak tato komunitní verze dostupná pro Motorola G100/Motorola Edge S, Nubia Mini 5G, Xiaomi Poco X3/X3 NFC a Razer Phone. Nyní by tak mělo být podporováno 45 zařízení a očekává se další rozšíření podpory.

Původní článek 27. 4.

Android je k dispozici jako open source, takže kdokoliv jej může používat, případně si ho upravit k obrazu svému. Toho si je vědoma i komunita vývojářů, která se snaží přinést i své vlastní verze na zařízení, která již nemají podporu od výrobců. Dlouhá léta tak jde udržovat zařízení aktuální dlouho po vydání mobilu, byť jsou zde určitá rizika. Mezi nejpopulárnější komunitní verze v současnosti patří LineageOS. Ten navazuje na kdysi zářivou komunitní verzi CyanogenMod. Dnes jsme se dočkali verze 19.

LineageOS 19

LineageOS 19 je postaven na Androidu 12. Asi byste mohli namítat, že přichází se značným zpožděním, ale neměli byste zapomínat, že za LineageOS nestojí velké finanční prostředky a vše si dělá komunita po svém. LineageOS 19 tak začíná přinášet Android 12 i na taková zařízení, která nemají již dlouhou dobu podporu od výrobce.

V rámci nové verze se zapracovalo na mnoha novinek, přičemž došlo k aktualizaci mnoha částí systému. Dokonce je zde k dispozici Android TV launcher bez reklam, upravená verze Galerie z AOSP, nativní tmavý režim a další nejrůznější vylepšení.

Podporovaná zařízení

V tuto chvíli je seznam podporovaných zařízení pro LineageOS 19 poměrně krátký, ale není konečný. Jde o první várku zařízení, přičemž další budou následovat. Také se dá počítat s modifikovanými variantami, o které se postarají další členové komunity.

ASUS Zenfone 5z

ASUS Zenfone 8

F(x)tec Pro¹

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a 5G

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z6 Prp

Moto G6 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Plus

Moto One Power

Moto One Action

Moto One Vision

Moto X4

Moto Z2 Force

Moto Z3 Play

Nokia 6.1 (2018)

Nokia 6.1 Plus

OnePlus 6

OnePlus 6T

Razer Phone 2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)

Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia 10 kirin

Sony Xperia 10 Plus

Xiaomi Poco F1

