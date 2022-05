tvOS 15.5 a watchOS 8.6 jsou k dispozici ke stažení

Apple uživatelé se dočkali nových verzí iOS 15.5 a macOS Monterey 12.4. Bylo tedy jen otázkou času, než se objeví i aktualizace pro další systémy. Přivítejme tvOS 15.5, watchOS 8.6 a HomePod Software 15.5. Aktualizace přinášejí vylepšení výkonu a stability, výrazné změny nečekejte.

Apple v poznámkách úplně nespecifikuje, co konkrétně se v této verzi změnilo. Počítejme tedy s tím, že se vývojáři zaměřili na zlepšení chyb a výkonu operačního systému pro Apple TV. Aktualizace je dostupná pro Apple TV HD (4. generace) a novější. Instalační balíček pak stáhnete tak, že přejdete do Nastavení -> Systém -> Aktualizace softwaru.

Tady je změn o malinko více. Kromě vylepšení výkonu a stability celkového systému došlo ke změně pro uživatele z Mexika. Konkrétně aktualizace umožňuje uživatelům používat aplikaci EKG a upozornění na nepravidelný rytmus. watchOS 8.6 je k dispozici pro Apple Watch Series 3 a novější a aktualizaci si můžete stáhnout v aplikaci Watch na svém iPhonu.

Stejně jako u tvOS 15.5 není jasné, co konkrétního aktualizace přináší. Obecně Apple uvádí jen zlepšení stability a výkonu. Uživatelé mohou aktualizovat své HomePody prostřednictvím aplikace Home na iOS zařízení.

