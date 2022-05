Sony chce rozšířit své herní impérium i na platformy Android a iOS

Zdroj: iDrop News

Společnost Sony odhalila své plány pro zvýšení svého podílu na herním trhu, který čerpá především z oblasti herních konzolí. Společnost představila plány skrze které chce zasáhnout i počítačový a mobilní trh.

Sony si brousí zuby na mobilní segment

Sony již zaznamenala úspěch prostřednictvím portů her Horizon Zero Dawn, God of War a Days Gone na počítače, které vygenerovaly za rok 2021 tržby slušných 80 milionů dolarů. Sony věří, že dokáže na počítačové platformě vygenerovat tržby až 300 milionů ročně. Vedle počítačové platformy chce Sony ale zacílit i na mobilní segment, který logicky představuje další navýšení příjmů. Plán je jasný, do roku 2025 přenést 20 % herních titulů pro konzole PlayStation na mobilní zařízení s Androidem a iOS.

Prezident Sony Interactive Entertainment Jim Ryan v rozhovoru pro Video Game Chronicles řekl, že rozšíření na PC a mobilní zařízení přenese úsilí vývoje her pro PlayStation z „velmi úzkého segmentu“ na „přítomnost prakticky všude“. Sony by tak dodávala hry nejen pro své konzole, ale také na PC a mobilní zařízení. Podle společnosti by by vývoj her mohl probíhat se stávajícími herními vývojáři mobilních her. Sony by tak mohla následovat Nintendo, které rovněž několik svých her přeneslo na Android a iOS.

V tuto chvíli není zcela jasné, jaký záměr bude mít Sony se svými cloudovými tituly, tedy zdali budou rovněž dostupné pro mobilní hráče. Například Microsoft se svou herní platformou Xbox již téměř dva roky nabízí své konzolové tituly i pro mobilní uživatele skrze svůj Xbox Game Pass. Sony provozuje rovněž cloudovou službu PlayStation Now, nicméně ta pro mobilní hráče dostupná není.

