Amazfit představil GTR 2 New Version

Jednou z významnějších firem ve světe chytrých hodinek je Amazfit, která spadá do ekosystému Xiaomi. Na konci minulého roku jsme se dočkali modelu Amazfit GTR 3, ale nyní přichází na trh Amazfit GTR 2 New Version. Navazují tak na model Amazfit GTR 2 LTE.

S novým názvem jsme se ale nedočkali nějakých razantních změn, ale to neznamená, že by měly tyto hodinky nějak slabou výbavu. O konektivitu se zde stará WiFi a Bluetooth 5.0 LE. Nechybí podpora pro GPS a GLONASS, takže se hodí i pro sportování a zaznamenávání tras.

Hodinky obsahují úložiště o velikosti 3 GB pro hudbu. Lze je tak zcela používat bez smartphonu, pokud vás stačí zaznamenávání aktivity a poslouchání hudby při tom. Ve své softwarové výbavě mají přes 90 sportovních režimů a samozřejmostí je odolnost vůči vodě. Umí měřit tep, okysličení a také mají další senzory pro sledování fyzických aktivit.

Disponují mikrofonem a také reproduktorem, takže mohou posloužit i pro telefonování s využitím mobilního telefonu. Společnost uvádí, že na jedno nabití vydrží 14 dnů běžného používání. U náročnějších uživatelů mají mít dostatek energie na jeden týden, ale pokud je budete šetřit, mají poskytnout až 38 dnů.

Cena Amazfit GTR 2 New Version byla nastavena v přepočtu na 3 600 Kč. Zatím nemáme informace, kdy se dostanou do Česka, ale je to velmi pravděpodobné. Jen si zájemci budou muset nějakou chvíli počkat.

