Zdroj: Dotekomanie.cz

Nothing Launcher je ochutnávkou budoucího smartphonu [aktualizováno]

Aktualizováno 9. 5.

Společnost Nothing dnes oznámila, že její launcher je dostupnější pro více zařízení. Konkrétně zde již není omezení na jakoukoliv značku nebo model. Jedinou podmínkou je mít minimálně Android 11. Jiné novinky zde bohužel nejsou.

Původní článek 29. 4.

Společnost Nothing zatím nabízí na trhu jen bezdrátová sluchátka s trochu netradičním designem, ale ještě letos se dočkáme prvního smartphonu. Ten byl sice oficiálně oznámen, ale zatím nevíme, co vlastně máme čekat. Společnost ale překvapuje vydáním vlastní aplikace Nothing Launcher.

Nothing (ne)představilo Phone 1, první mobil této společnosti

Nothing Launcher

Pokud byste očekávali neobvyklý launcher plný funkcí, asi vás zklameme. Nothing Launcher nabízí jen náhled na samotnou nadstavbu, která bude dostupná u nového mobilu. Po nainstalování se nabízí ve své podstatě jen tapeta, přičemž není k dispozici ani Google Discovery.

Součástí jsou ale tři widgety. Jeden zobrazuje počasí a dva nabízí čas. V rámci nastavení najdete jen to nejnutnější. Je pravdou, že je Nothing Launcher jen v beta verzi, ale i tak toho mohl nabídnout více. Zde jde hlavně o samotný design a ochutnávku toho, co bude na budoucím mobilu. Firma asi spíše promarnila šanci ukázat něco víc a nalákat na budoucí novinku.

Pokud jste si i tak chtěli novinku vyzkoušet, asi vás zklame podruhé. Firma limituje Nothing Launcher jen pro mobily Samsung S21 a S22, Google Pixel 5 a Pixel 6 a brzy přibydou mobily OnePlus.

Nothing Launcher (Beta) NOTHING TECHNOLOGY LIMITED Zdarma ANDROID

Zdroj: fonearena.com

reklama reklama