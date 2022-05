Ikea představila hub DIRIGERA s podporou Matter

Fotka od Stephan Bechert z Unsplash

Pojem chytrá domácnost označuje spíše produkty, které můžete propojit s chytrým asistentem a ovládat je z mobilního telefonu, nebo i jen hlasem. Vznikl ale problém v podobě roztříštěnosti trhu. Nejenže jste si museli zvolit, kterého asistenta chcete mít v domácnosti, nebo jaký systém má být dominantní, ale také jste museli řešit, jestli konkrétní chytré zařízení podporuje daný systém. To se více méně vytratilo a podpora je široká. Problém je ale s vývojem, kdy jeden produkt musí podporovat Apple, Google, Amazon a další řešení. To se mění s uvedením protokolu Matter. Ikea konečně zveřejnila své plány a již brzy tato novinka zamíří do domácností.

Matter vládne všem?

Každá firma musela vyvinout systém pro komunikaci s těmito produkty. Zpravidla zde byl nutný i hub, který působil jako brána mezi systémy a samotnými produkty. Matter byl vyvinut hlavně s ohledem na sjednocení protokolu, bezpečnost a rychlost. K oznámení nového protokolu došlo již minulý rok, ale samotná podpora zatím nebyla rozšířena.

Ikea ale představila svůj nový hub DIRIGERA, který podporuje Matter, takže je jedno, jestli jste si postavili chytrou domácnost na Apple, Amazon, Google, Samsung, Connectivity Standards Alliance a dalších. Podporuje všechny. Navíc má také zpětnou podporu s dřívějšími produkty Ikea zapadajících do kategorie chytré domácnosti. Současně s touto novinkou bude k dispozici i nová aplikace, která nabídne značná vylepšení a hlavně se zjednoduší párování produktů.

Jde o jeden z prvních produktů s podporou Matter a postupně se na trhu objeví více, a to i od jiných společností než Ikea. Nebude asi dlouho trvat a nebudete muset řešit, jestli nějaké zařízení do domácnosti podporuje Apple, Google nebo jinou společnost. Ztratí se tak jedna starost.

