Matter aneb bude jedno, jestli Google, Apple, Amazon nebo Ikea

Na současném trhu najdete poměrně hodně produktů nejen do domácností, které mohou mezi sebou komunikovat a nabízet dodatečné funkce. Již není problém, abyste měli u vchodu zvonek s kamerou, přičemž se obraz může streamovat do dalšího zařízení, nebo abyste rolety ovládali hlasem. Na trhu je několik firem, které si konkurují, ale to by se mohlo změnit, zejména pro zákazníky. Zaslouží se nový protokol Matter.

Matter spojí vše

Pokud si vybíráte chytré produkty do domácnosti, budete se muset rozhodnout, čemu dáte přednost. Samozřejmě záleží na tom, jaký operační systém dominuje ve vaší domácnosti. V případě Androidu budete muset hledat taková zařízení, která podporují Google Assistant. V případě Applu pak půjdete do HomeKit. Případně můžete zvolit alternativní subsystém, který podporuje Apple i Google.

I tak se budete muset rozhodovat. Naštěstí vzniká nový standard nazvaný Matter. Stojí za ním Connectivity Standards Alliance (dříve Zigbee Alliance) a hlavním cílem je přinést jednoduchost, spolehlivost a bezpečnost. Navíc díky němu budete moci kombinovat jednodušeji produkty různých značek. Navíc vše spadá do open source.

Matter oficiálně již podporuje Google, který ho přinese do svých produktů Nest a také do vlastních operačních systémů, tedy i do Androidu. Standard je také podporován firmami jako Amazon, Apple, Ikea a dalšími. Teoreticky se tak můžeme dočkat situace, že bude jedno, co si koupíte do domácnosti, prostě to propojíte díky Matter.

