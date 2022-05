Honor láká na modely 70, 70 Pro a 70 Pro+

Zdroj: Honor

Honor se pomalinku opět dostává do povědomí a snaží se zaujmout svými mobily, které už mají Google služby a aplikace. Sice v poslední době jsme se dočkali mobilů spíše střední a nižší třídy, tak jeho pozornost se upíná zejména na sérii Magic4. Brzy se ale dočkáme novinek Honor 70, Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+, což budou top modely.

Série Honor 70

Sice již kolovalo několik spekulací kolem Honoru 70, ale až nyní společnost potvrzuje existenci na sociálních sítích. Sice se zmiňuje jen základní model, ale zdroje poukazují na existenci tří modelů. Firma oficiálně potvrdila, že jeden z nich bude mít k dispozici procesor Dimensity 9000 od Mediateku, ale další verze nabídnou Snapdragon 7 Gen 1 a Dimensity 8000.

Všechny modely by měly disponovat minimálně senzorem IMX800 od Sony s rozlišením 54 MPx. Co se týče displejů, máme se těšit na AMOLED technologii, ale nejvybavenější verze nabídne LTPO. Honor se také pochlubil, že Honor 70 Pro+ bude mít podporu pro 100W nabíjení baterie. Ostatní by měly získat 66W technologii.

K představení novinek má dojít již 30. května v Číně, ale vzhledem aktuální strategii společnosti očekáváme, že se u nás objeví s nějakým zpožděním. Jestli budou tyto modely uvedeny ještě v letních měsících nebo si budeme muset počkat až na třetí čtvrtletí, zatím nevíme.

