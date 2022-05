Google zakročil proti instalování Android aplikací z neznámých zdrojů

Zdroj: Dotekománie

Otevřenost Androidu je pověstná, byť Google zpřísňuje podmínky pro aplikace a také vývojáře. Například společnost omezuje využití API pro přístupnost pro aplikace z neznámých zdrojů. Nyní zde ale máme poměrně kuriozní situaci, která by mohla mít dopad na hodně aplikací, pokud Google bude vyžadovat konkrétní podmínky pro vývojáře.

APK formát pomalinku končí, nově jen AAB

Nemožnost instalace APK?

Autor aplikace Total Commander pro Android dostal výzvu, aby udělal patřičné změny, které znemožní instalaci APK z neznámých zdrojů, jelikož právě Total Commander umožňuje otevření, respektive instalaci APK balíčků. Je to pochopitelná funkcionalita, když se jedná o správce souborů.

Samotná výzva k nápravě se odkazuje na podmínky pro vývojáře. Konkrétně se jedná o sekci Zneužívání zařízení a sítí, kde se doslova píše:

Aplikace distribuovaná prostřednictvím Google Play nesmí upravovat, nahrazovat ani aktualizovat sebe sama jiným způsobem než pomocí aktualizačních mechanismů služby Google Play. Stejně tak nesmí aplikace stahovat spustitelný kód (např. soubory DEX, JAR, .SO) z jiného zdroje než z Google Play. Toto omezení se nevztahuje na kód spuštěný na virtuálním počítači nebo interpretu, který poskytuje nepřímý přístup k rozhraním Android API (například JavaScript v komponentě WebView nebo prohlížeči).

Zde tedy není problém, že by Total Commander umožňoval instalaci APK, ale spíše že je možné aktualizovat samotný Total Commander z neznámých zdrojů. Vývojář tedy poukazuje na to, že by měl zablokovat instalaci APK balíčku Total Commander, pakliže bude z neznámých zdrojů, ale nemusí blokovat instalace jiných aplikací.

Poukazuje na to, že samotná výzva je zřejmě vytvořená automatickým systémem. Pokud by Google trval na dodržení těchto pravidel, tak by i samotný Chrome nesměl dovolit instalaci sám sebe z APK pocházejícího z neznámých zdrojů. To by se samozřejmě dotklo i dalších aplikací. Ve výsledku by takové aplikace sice mohly instalovat APK balíčky, ale musel by zde být výjimka pro ně samotné. Jde tedy o kuriozní situaci a budeme si muset počkat, jak se k tomu postaví Google. Je možné, že upraví podmínky, nebo zavede systém výjimek.

