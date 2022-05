iPhone 14 zřejmě dorazí se zpožděním

Sice nám ještě neskončila první polovina roku, v Applu už vyhlíží podzim a dávají si velký pozor. Poslední dva roky byly pro výrobce smartphonů naprosto tragické, většina zařízení se prodávala se zpožděním nebo v omezených počtech kusů – vše z důvodu globální pandemie COVID-19. Proto mělo vedení Applu oznámit svému partnerovi Foxconn, aby rapidně navýšil počet zaměstnanců pro výrobu řady iPhone 14. Tím by se měla snížit pravděpodobnost zpoždění uvedení iPhonů.

Ale i tohle opatření Applu asi nevyjde. Velký nábor zaměstnanců byl totiž ukončen, respektive pozastaven. Foxconn zmrazil nábor v Zhengzhou poté, co čínská vláda oznámila další sedmidenní karanténu v reakci na nová covidová ohniska.

Foxconn už dříve zvýšil bonusy, aby přilákal nové pracovníky, čímž by se výrobce dokázal připravit na výrobu iPhone 14. Společnost však byla nucena až do odvolání pozastavit nábor pracovníků montážních linek. Dosavadní výroba ale nebyla ovlivněna díky systému „closed-loop“, kdy se pracovníci pohybují jen v továrnách a ubytovnách.

Foxconn je pro Apple naprosto stěžejní, nechává si tu vyrábět přes 80 % telefonů, a pokud se karanténa prodlouží, může to výrazně ovlivnit výrobní plány nové řady iPhone 14.

Zdroj: phonearena.com

