Appla údajně testuje na iPhonech použití USB-C portů

O tom, že Apple plánuje do svých zařízení implementovat rozhraní USB-C, panují již několik let zvěsti. Nyní tyto zvěsti nabývají reálných obrysů. Podle známého tipéra Marka Gurmana se Apple pustil do testování tohoto rozhraní na svých iPhonech.

iPhony s USB-C možní již příští rok

Apple pravděpodobně reaguje na návrh opatření EU, na základě kterého by se nově na evropském kontinentu telefony nabíjely pouze skrze rozhraní USB-C. Tohle samozřejmě jak potěší, tak i rozlítí uživatele jablečných zařízení. Na jednu stranu se sjednotí rozhraní pro mobilní zařízení a nový standardem tak bude už pouze jedno, na druhou stranu mnoho uživatelů používá příslušenství s rozhraním Lightning a ti samozřejmě změnu tak úplně rozjařeně nevítají.

Apple ale chce zachovat vzájemnou kompatibilitu, a proto testuje adaptér, který by měl převést USB-C na Lightning. Tak jako takUSB-C rozhraní není pro zcela novým. Používá jej již například u některých iPadů a také na zařízeních Macbook. Je také pravděpodobné, že Apple může USB-C rozhraní použít pouze u zařízení pro Evropu a zbytek světa bude používat i nadále Lightning. Přechod na USB-C nicméně nepřijde letos. Očekávat jej můžeme nejdříve v roce 2023.

