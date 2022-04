Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp na více telefonech by mohl být již brzy realitou

WhatsApp již nějakou dobu podporuje používání na více počítačích, celkem je možné aktuálně WhatsApp používat až na 4 desktopových zařízeních. Bohužel podpora více telefonů, nebo tabletů byla zatím stále odkládána. Podle nejnovějších zpráv by se ale toto mělo změnit.

WhatsApp bychom si brzy mohli spustit na dalším telefonu

Známý web WABetainfo se pustil do podrobnějšího prozkoumání kódu v beta verzi aplikace pro Android s označením 2.22.10.13, ve kterém zjistil náznaky, že se připravuje podpora dalšího zařízení k našemu primárnímu účtu. Jak je vidět na obrazovce níže, nově by bylo možné zaregistrovat další zařízení k našemu WhatsApp účtu. Jak je ze screenshotu patrné, na obrazovce by se měl nacházet QR, který ve druhém zařízení naskenujeme čímž se nové zařízení spáruje s naším účtem.

Známky toho, že WhatsApp pracuje na funkci připojení dalšího zařízení, se objevily již minulý rok. Tehdy se jednalo o funkci s kódovým označením multi-device 2.0. Obrazovka z testovací verze ukazovala synchronizaci zpráv na novém zařízení. Je tedy vidět, že WhatsApp i nadále pracuje na této funkci, a jak se zdá, brzy by se mohla stát reálnou, což ocení velká část uživatelů. Podle dostupných informací to prozatím vypadá, že by se podpora měla stahovat pouze na mobilní telefony.

