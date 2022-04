Zdroj: TheVerge

Netflix plánuje do konce roku dalších 30 mobilních her

Netflix po pádu akcií musí přestat experimentovat a stanovit si jasnou vizi, tedy pokud se chce dostat na lepší cenu za akcii. Jestli si pamatujete, společnost koncem loňského roku začala testovat testovat novou sekci v aplikaci pro Android, ve které lákala na dvě hry – Stranger Things 1984 a Stranger Things 3. 2.11.2021 pak služba oficiálně spustila novinku pro všechny uživatele, což se týkalo i České republiky. Konkrétně od 3. listopadu se objevila nová nabídka pro předplatitele, která obsahuje hry. Konkrétně je k dispozici 5 titulů – Stranger Things: 1984 (dostupné také v češtině), Stranger Things: The Game (dostupné také v češtině), Card Blast, Shooting Hoops a Teeter Up. Novinka je ale prozatím dostupná pouze pro Android.

Netflix má zřejmou strategii

Dle The Washington Post Netflix plánuje poskytnout do konce tohoto roku dalších 30 herních titulů. V současnosti je k dispozici 18 her, koncem roku 2022 se počet dotkne hranice 50 mobilních her. Zatím nevíme, o jaké tituly půjde, kromě nadcházející hry Exploding Kittens, která bude ke stažení v květnu.

Podle zdroje obeznámeného s plány Netflixu plánuje služba zůstat v herním prostoru i v budoucnu, nebrání se ale i jiným cestám. Zdroj uvádí, že Netflix bude chtít nahlížet na videohry ze všech směrů. Pravděpodobně může jít o budoucí přesun do streamování her.

