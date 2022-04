WhatsApp představuje Komunity, zastřeší skupiny se společným tématem

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp zpravidla dlouhou dobu pracuje na nějaké funkci, která je dostupná po nějakém vývoji v beta verzích aplikací. Občas trvá i měsíce, než se dostane do stabilních variant aplikací a také proběhne plnohodnotné představení. Dnes jsme se dočkali menšího posunu. WhatsApp představuje Komunity.

Komunity ve WhastApp

WhatsApp oficiálně sice představil novinku Komunity, která bude dostupná v samotné aplikaci, ale již nebyl tolik sdílný kolem celé funkcionality. Navíc obrázek níže je jen informativní a je zde možnost, že se finální vzhled ještě změní. Dokonce ani nebylo uvedeno přesné datum nasazení Komunit. WhatsApp jen fádně uvádí, že se těší, až je budou uživatelé využívat, tedy až budou zcela připraveny.

Ze současného popisu vyplývá, že Komunity se stanou centrem pro skupinové chaty, které sdílí společné téma. Například se může jednat o komunitu ke konkrétní škole, kam budou zařazeny jednotlivé skupiny rodičů, třeba podle tříd. Takto by se dala novinka Komunity popsat jako jen takové kategorizování skupinových chatů, ale dočkáme se rozšířených funkcí. WhatsApp zmiňuje ve své zprávě právě ředitele školy, který bude moci poslat do celé komunity do všech skupin jednu zprávu jako oznámení.

Samotné Komunity budou soukromé ze své podstaty. Skoro by se dalo říci, že se jedná o obdobu kanálů ze služby Telegram. Zatím si ale budeme muset počkat na finální podobu celé novinky. WhatsApp uvádí, že s Komunitami jsou spojeny u novinky pro skupinové chaty:

Reakce: Ve službě WhatsApp bude umožněno reagovat prostřednictvím emoji. Lidé tak budou moct rychle sdílet svůj názor, aniž by zahlcovali chat novými zprávami.

Odstranění zpráv správcem: Správci skupin budou moct odstranit pochybné či jinak problematické zprávy z chatů všech uživatelů.

Sdílení souborů: Zvýšíme objem sdílených dat a nabídneme podporu pro soubory o velikosti až 2 GB. Lidé tak budou moci snáze spolupracovat na projektech.

Konferenční hlasové hovory: Představíme hlasový hovor až pro 32 lidí, který zahájíte jediným klepnutím, ve zbrusu novém provedení, využitelný v situacích, kdy je živý hovor lepší než chat.

Zdroj: Tisková zpráva



