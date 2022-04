Navigace Waze nabízí retro režim

Fotka od Sean D z Unsplash

Mnohdy společnosti ukryjí do svých aplikací, služeb nebo produktů skrytou funkci, aby ozvláštnily samotné fungování a tak trochu vytrhly uživatele z monotónního fungování. Aplikace Waze, která je velmi populární, občas nabídne nějaký speciální režim. Tentokrát jsme se dočkali retro módu. Ten navíc není ukrytý pod nějakou speciální nabídkou.

Retro navigace

Pokud si chcete vyzkoušet retro mód, stačí kliknout na Moje Waze a následně ze seznamu vybrat položku Jedeme v osmdesátkách. Následně jste přesunuti na obrazovku, kde si můžete vybrat nálady, samotné auto a také hlas navigace. Nemusíte se tedy obávat, že by se aplikace přepnula do nějaké vzhledu ala konec minulého stolení.

U každé položky se nabízí tři možnosti, takže je zde celkem dost kombinací. Co se týče ale hlasu, tak je k dispozici jen v angličtině. I tak si můžete vyzkoušet tento retro mód a nějak si ozvláštnit samotnou jízdu. Tento speciální režim ale nezůstane v aplikaci věčně. Společnost uvádí, že bude dostupný do poloviny května. Pak zmizí a aplikace se automaticky přepne do standardního režimu.

Nálady

Groovy

Nabuzená

Vytáčená

Auto

Partywagen

Rad Racer

SUV4EVA

Hlasové pokyny

70’s DJ

80’s Aerobics Instructor

90’s Pop Star

