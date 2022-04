Vivo si neuhlídalo novinku X80 Pro [aktualizováno]

Zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 3. 4.

Už jsme zaznamenali informace o chystaných novinkách od Vivo a nyní se objevují další, upřesňující. Vivo X80 Pro nakonec nabídne 2K displej, zatímco běžná verze zůstane u Full HD+. Právě Pro model by se měl pochlubit LTPO panelem s maximálním jasem až 1500 nitů. Jako procesor poslouží Dimensity 9000, který by měl v nejlepší konfiguraci mít k dispozici 12 GB RAM. V případě baterií se budou novinky lišit, ale ne o moc. Vivo X80 bude mít 4500mAh kapacitu baterie, verze Pro pak 4700 mAh. Nabíjení by mělo podporovat 80W technologii přes USB C. Vivo X80 Pro navíc dostane certifikaci IP68 a dokonce se spekuluje o podpoře IR blasteru, tedy infračervené technologii pro ovládání domácí elektroniky. K představení novinek by mělo dojít ještě tento měsíc.

Původní článek 19. 3.

Společnost Vivo má rozdělané přípravy kolem trojice modelů do série X80 a aktuální únik se nevyhnul provedení s přívlastkem Pro, které toho o sobě prozradilo zatím nejvíce. První zprávy sice přibližovaly základního zástupce X80, ale bez větších podrobností oproti dnešku. Přesnější termín oficiálního oznámení zatím také zůstává pod rouškou tajemství.

Výbavou ohromí

Novinka X80 Pro by měla získat 6,78palcový AMOLED displej E5 od Samsungu, k němuž se váže Full HD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvence či snímač otisků prstů ukrytý pod ním. Hardwarovou stránku postaví na osmijádrovém 5G procesoru Dimensity 9000 od MediaTeku a 6/8GB operační paměti RAM (LPDDR5).

Interní úložiště typu UFS 3.1 údajně pojme 128/256GB uživatelských dat. Článek baterie o velikosti 4 700 mAh má nabídnout 50W bezdrátové nabíjení nebo 80W přes dodávaný kabel. Dopředu chtějí nasadit 32MPx selfie snímač, kdežto záda asi ponesou čtyři objektivy fotoaparátu (50 + 12 + 12 + 12 MPx). V této souvislosti se hovoří především o sérii IMX8 od Sony a čipu V1 ISP z dílny Vivo.

Uvnitř poběží systém Android 12, který přebije vlastní rozhraní FunTouch. Závěrem zmíněnou cenovku okolo 897 dolarů (tj. cca 20 131 Kč) musíme brát s určitou rezervou.

