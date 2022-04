POCO chystá své vlastní chytré hodiny. Ponesou jednoduchý název POCO Watch

Zdroj: DigitIn

Společnost POCO se chystá uvést na trh své první nositelné zařízení a rozšířit tak svoje celosvětové portfolio produktů. Server OnLeaks skrze DigitIn poskytl první pohled na hodinky POCO Watch. Jedná se tedy o první nositelné chytré zařízení od společnosti POCO. Na webu se též objevily první rendery a specifikace očekávaných sluchátek POCO Buds Pro.

Další do počtu?

Hodinky POCO Watch se vyznačují čtvercovým ciferníkem se zaoblenými rohy a 1,6palcovým displejem AMOLED. Ten má rozlišení 360×320 pixelů. Na pravé straně se nachází tlačítko, které bude sloužit k navigaci v systému hodinek, připodobňuje se tak známým Apple Watch. Na snímcích je zobrazen barevně výrazný ciferník se statistikami o tom, kolik jste udělali kroků a kolik jste spálili kalorií, včetně dalších fitness údajů.

Pokud jde o zdravotní a fitness funkce, hodinky POCO Watch by mohly obsahovat optický snímač srdečního tepu a také snímač kyslíku v krvi (SpO2). Hodinky by mohly být mimo jiné klasifikovány také jako voděodolné do 5ATM.

To vše by mohlo být napájeno 225mAh baterií a hodinky by údajně měly vážit kolem 31 gramů. Rozměry zařízení by přitom mohly být 39,1 x 34,4 x 9,98 mm. Podle OnLeaks budou hodinky POCO Watch k dispozici v černé, modré a slonovinové barvě. Systém bude proprietární, není očekáváno, že by byly vybaveny operačním systémem WearOS od Google. Hodinky POCO Watch by měly přijít ve třech barevných provedeních: černá, modrá a béžové (slonovinové).

