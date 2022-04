Zdroj: iQOO

iQOO Neo6 je novinka mířící do nejvyšší příček

Vivo stejně jako jiní výrobci má svou vlastní subznačku. Ta se jmenuje iQOO. Mobily pod tímto označením zpravidla končí jen na asijském trhu, ale pod jiným názvem se dostávají do světa. Dnes zde máme nový přírůstek iQOO Neo6, který svými specifikacemi může zamířit mezi top modely.

iQOO U5x je přírůstek do nižší třídy

Aspirace na top model

iQOO Neo6 může lákat například na Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED displej se 120Hz frekvencí, nebo například na 80W nabíjení 4700mAh baterie. Nechybí například stereo reproduktory, čtečka otisků prstů v displeji a až 12 GB operační paměti typu LPDDR5. Co se týče zadní strany, nabízí se 64MPx foťák s optickou stabilizací obrazu, přičemž je k dispozici i 12MPx ultra širokoúhlý snímač. Třetí je spíše jen menší doplněk, jelikož má 2 MPx a je jen monochromatický.

Zatím byste podle těchto specifikací mohli jednoduše konstatovat, že se jedná o top model. To zajisté je z určitého úhlu pohledu, ale například chybí bezdrátové nabíjení nebo odolnost vůči vodě a prachu.

iQOO Neo6 má nastavenou cenu za základní model na 2 799 juanech, což je v přepočtu přibližně 9 900 Kč. Pakliže se novinka dostane do Evropy, třeba pod jiným názvem, mohla by se cena pohybovat kolem 13 000 Kč. Tento kousek by tak mohl pohodlně konkurovat například Realme GT2 (recenze).

Specifikace iQOO Neo6

displej: 6,62 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 20:9, HDR10+, 120Hz, až 1300 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB (UFS 3.1) 12GBLPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 12 + OriginOS Ocean

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89, OIS 12 MPx, 120° 2 MPx, B&W přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio

rozměry: 163 × 76,16 × 8,5 mm; 197 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 4700 mAh + 80W

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com



Domů » Články » iQOO Neo6 je novinka mířící do nejvyšší příček

reklama reklama