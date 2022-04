OnePlus 10R na prvních renderech [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 2. 4.

O OnePlus 10R jsme již zachytili několik spekulací, přičemž vše vypadalo, že se bude jednat jen o přejmenovaný model od Realme, ale nakonec zde máme neoficiální rendery poskytnuté redakcí 91mobiles. Pakliže se potvrdí, tak zde bude několik rozdílů. OnePlus 10R bude mít plochý displej a jinak umístěné LED přisvícení. I tak to vypadá, že základní hardware bude totožný. Mimo to se zřejmě potvrzuje absence přepínače tichého režimu.

Původní článek 26. 3.

OnePlus dříve vydávalo jen pár top modelů za rok, ale ty časy jsou dávno pryč. Více se soustřeďuje na sérii Nord a jde vidět, že mění strategii u nejvyšší řady. Například jsme se dočkali modelu OnePlus 10 Pro, ale základní verze ještě nebyla uvedena. Připravuje se ale OnePlus 10R, který zapadne mezi top modely, ale zřejmě přijde o ikonickou vlastnost.

OnePlus 10 Pro oficiálně, láká na rychlejší technologie a 150° foťák

Posuvník upozornění jako zbytečnost?

Nejvyšší modely od OnePlus nabízí výborné specifikace, ale oproti konkurenci má navíc speciální posuvník, přes který může uživatel jednoduše nastavit profil pro upozornění, třeba tichý režim. Není tak potřeba odemykat mobil a nastavovat tento režim přes software.

Nejnovější únik naznačuje, že by právě OnePlus 10R bude první top model, který nebude mít posuvník. Je ale otázkou, jestli se tato změna bude týkat jen tohoto modelu z vyšší řady, nebo nakonec vymizí u všech budoucích smartphonů. Co se týče samotných specifikací OnePlus 10R, tak to vypadá, že to ani nebude originální zařízení.

Uniklé specifikace naznačují, že se bude jednat ve svém základu o model Realme GT Neo3, který byl představen nedávno. Ostatně se není čemu divit, když Realme i OnePlus spadají pod společnost Oppo. Máme tedy očekávat procesor od Mediateku, 150W nabíjení, optická stabilizace obrazu u hlavního foťáku a 120Hz displej. OnePlus jen nasadí své značení a také svou verzi systému Android.

Zdroje: pricebaba.com, gsmarena.com, 91mobiles.com, xda-developers.com

reklama reklama