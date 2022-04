Apple zve na WWDC22, startuje první týden v červnu

Zdroj: Apple

Apple nám poslal pozvánku na letošní online vývojářskou konferenci WWDC22, která opět bude opět virtuální. Konat se bude od 6. června do 10. června.

WWDC22

Zajímavé je, že první den konference bude uspořádáno setkání v Apple Parku, kde někteří vývojáři a studenti budou společně s online komunitou sledovat keynote a State of the Union. Předpokládejme, že vstup bude omezený a dostat se na akci by vyžadovalo pořádnou dávku štěstí.

WWDC netřeba příliš zdlouhavě představovat. Na této události Apple uvede nové operační systémy pro iOS, iPadOS, macOS, tvOS a watchOS. Mějme ale stále na paměti, že i na WWDC může dojít k představení nového hardwaru. V minulosti jsme se takto dočkali nového HomePodu a Macu Pro, stejně jako aktualizovaného iMacu a iPadu Pro. Někteří leakeři tvrdí, že Apple na WWDC22 uvede nový procesor M2.

