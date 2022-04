Zdroj: Dotekomanie.cz

Krátce poté, co Apple vydal aktualizaci iOS 15.4 iPadOS 15.4, které přinesly mnoho nových funkcí, je již k dispozici další beta pro vývojáře – iOS 15.5.

iOS 15.5 beta 1 je k dispozici

Aktualizace iOS 15.5 by měla být pravděpodobně poslední před uvedením nového systému iOS 16, který bude uveden tradičně na podzim společně s novými iPhony. Pokud by vás zajímalo, co aktualizace iOS 15.5 přinese za nové funkce, tak vás v tuto chvíli zklameme. Zatím nejsou žádné informace o tom, na co se Apple zaměřil.

Aktualizace je k dispozici ke stažení pro vývojáře prostřednictvím OTA. Aktualizace nemusí být hned k dispozici, a proto bude nutné chvíli počkat. Jistě se brzy objeví informace o tom, co aktualizace přinese nového.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple vydává první beta verzi iOS 15.5 dostupnou pro vývojáře

reklama reklama