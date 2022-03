Získejte ergonomickou židli pro vaší domácí kancelář za výhodnou cenu [sponzorovaný článek]

Kvalitní židle pro práci nejen u počítače je základem. Špatný posed s a fixace zad se může dlouhodobě podepsat na našem zdraví. Dnes pro vás máme nabídku na ergonomickou židli do kanceláře, nebo když pracujete z domova.

Tato ergonomická židle má nastavitelnou výšku, opěrku hlavy a područky, které zajistí pohodlný posed. Židle nabídne pevnou konstrukci a vynikající stabilitu. Židle svou ergonomickou konstrukcí zmírňuje tlak způsobený bolestí zad a rovněž díky perforované opěrné části zajistí dobré odvětrání zad.

Ergonomická židle pro váš zdravý posed za výhodnou cenu

Základnu tvoří pět nohou s kolečky. Sedací část židle je vybavena paměťovou pěnou, která zajistí pohodlný posed a prodyšnost. Opěrka hlavy je nastavitelná, stejně tak jako opěrky pro lokty.

Židli je možné nastavit i vertikálně a to v rozmězí 90 – 107 °. Samozřejmostí je i výšková nastavitelnost a to až do výšky 113 cm. Ergonomický design opěrné části dobře kopíruje přirozený tvar páteře a zajistí tak ideální podmínky pro delší zdravé sezení.

Specifikace:

Materiál: Nylon + Pěna + Kov

Barva: Černá

Maximální zatížení: 136 kg

Rozměry: 58,5 x 57 x 112 – 125 cm

Rozměry balení: 60 x 28 x 59 cm

Váha: přibližně 11 kg

Váha balení: přibližně 13 kg

Pokud vás židle zaujala a máte o ní zájem, pak neváhejte. Zakoupit můžete ZDE za cenu 75,59 EUR včetně daně a dopravu máte zdarma z německého skladu.



