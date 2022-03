OnePlus chystá mobil se 150W nabíjením

OnePlus Nord CE 2; Zdroj Dotekomanie.cz

OnePlus už dávno není tou společností, která vydala jen pár top modelů za rok. Dnes se zabývá i sektorem smartphonu zapadajících do střední třídy. Příkladem je třeba nedávná novinka OnePlus Nord CE 2. Již nyní víme, že se připravuje Lite verze, ale nejnovější náznaky zmiňují velmi zajímavě vybavený model.

OnePlus PGKM10

V tuto chvíli známe kódové označení nadcházející novinky. OnePlus PGKM10 pravděpodobně bude zařazeno do série Nord, ale je to jen náš odhad. Díky nejnovějším certifikacím se ukazuje, že mobil bude podporovat 150W nabíjení přes USB C. S největší pravděpodobností se bude jednat o variantu technologie od Realme, respektive od mateřské společnosti Oppo. Vzhledem k tomu, že bude mít mobil 4500mAh baterii, tak doplnění energie bude velmi rychlé. Dle některých zdrojů to zvládne tato technologie do 15 minut.

Co se týče ostatních specifikací, tak by měl mít OnePlus PGKM10 procesor Dimensity 8100. Ten nabídne vskutku hodně výkonu a bude dostačovat i na velmi náročné aplikace. Displej by měl mít 6,7palcovou úhlopříčku a otvorem pro foťák. Dodavatelem panelu má být společnost BOE.

Na zadní straně bude dominantní foťák Sony IMX766 s 50 MPx. Více informací zatím není k dispozici, ani nevíme, jak bude novinka vypadat. Dá se předpokládat, že se bude jednat o mobil s plastovými zády. K představení by mohlo dojít v horizontu jednoho nebo dvou měsíců.

