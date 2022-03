Instagram zavádí chronologické zobrazení příspěvků

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ještě před dávnými časy se nabízel obsah na sociálních sítích řazení podle času, ale následně došly na řadu algoritmy, které se snažily nabídnout jen to, co by nás mělo zajímat, třeba na základě dosavadní činnosti. Ve výsledku jste se tak nikdy nemuseli dozvědět, že někdo z vašich přátel něco zveřejnil. Naštěstí dochází ke změnám, respektive k částečnému návratu chronologickému řazení.

Podle času

Twitter nabídl před nějakou dobou možnost chronologického řazení, byť se nedávno pokusil o změnu, která nevyšla. Nyní přichází na řadu Instagram, ale ještě se netěšte. Sice je k dispozici chronologické zobrazení příspěvků, ale nebude ho možné nastavit jako defaultní. Vždy se na něj budete muset přepnout.

Aby toho nebylo málo, aplikace dostává možnost zobrazení obsahu na základě dvou kritérií. Jedno obsahuje sledující účty, druhé pak oblíbené. Právě s novou aktualizací si budete moci označit až 50 účtů jako oblíbených a od nich si nechat zobrazovat obsah podle času. Obě možnosti jsou dostupné skrze logo aplikace v horní části.

Oblíbené navíc dostávají vyšší status, takže obsah od těchto účtů bude i v běžném zobrazení upřednostňován. Co se týče základního streamu obsahu, bude více algoritmický. Bude se vám nabízet více obsahu od nejrůznějších účtů na základě vašich preferencí. Novinka bude dostupná v dohledné době na Androidu i iOS. Zřejmě se dostane i do webového rozhraní.

