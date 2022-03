Instagram přichází s novými bezpečnostními nástroji pro rodiče

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Meta, která vlastní sociální síť Instagram, oznámila, že zavádí nové nástroje pro rodiče, které přinesou lepší zabezpečení mladistvých uživatelů. Meta se tak snaží reagovat na kritiku, která se na společnost snesla, že nečiní dostatečné kroky pro ochranu těch, kteří jsou na sociálních sítích nejvíce zranitelní.

Meta konečně přichází s prvními bezpečnostními opatřeními nejen pro Instagram

Společnost byla dlouhodobě konfrontována rodiči, zákonodárci a dalšími, aby dělala více pro větší bezpečí mladistvých na Instagramu. Vzhledem k tomu, že minimální věková hranice pro možnost registrace je 13 let a toto kritérium je v praxi pochopitelně obcházeno, dostávají se k obsahu na síti i mnohem mladší. Meta zavádí Family Centrum, které by mělo obsahovat bezpečnostní nástroje pro rodiče, které je možné využít pro kontrolu toho, co děti mohou vidět a jak se mohou chovat v aplikacích, které Meta vlastní včetně Instagramu.

Aplikace umožní rodičům sledovat, kolik času děti na síti strávily, jaké účty sledují, nebo sledovaly, kdo naopak sleduje je a také, aby rodiče dostávali oznámení o všech účtech, které nahlásili. Aktuálně bude Family Centrum dostupné pro uživatele v USA a v následujících měsících by mělo být postupně dostupné pro všechny ostatní země. Společnost Meta říká, že se jedná o první kroky v rámci dlouhodobého plánu, který by měl postupně přinášet větší zabezpečení sociálních platforem.

