WhatsApp pravděpodobně brzy umožní ručně změnit jazyk aplikace

WhatsApp je pravděpodobně nejpopulárnější aplikace pro chat s přáteli. Dokazuje to ostatně i počet aktivních uživatelů za měsíc, přibližně 2 miliardy. Aplikace je k dispozici ve více než 60 jazycích. To, jaký jazyk je používán, určuje systém, na kterém je aplikace nainstalovaná. To se ale asi změní.

WhatsApp v budoucnu umožní měnit jazyk aplikace

Podle zjištění webu WABetaInfo se v nejnovější neveřejné beta verzi objevily důkazy o tom, že WhatsApp pracuje na možnosti ručně změnit jazyk aplikace. Pokud bude tato funkce zapnutá v nabídce se objeví všechny jazyky ve kterých je aplikace dostupná.

Novinka bude mít s největší pravděpodobností souvislost s nadcházející funkcí, která by měla přijít s novým Androidem 13. Nadcházející Android 13 totiž uživatelům umožní mnohem detailněji nastavovat aplikace a také měnit jazyk pro každou aplikaci zvlášť. Funkce pro změnu jazyka v aplikaci prozatím není přístupná pro veřejné betatestery. Lze ale očekávat, že bude v budoucnu implementována globálně.

