WhatsApp pro iOS získává přepracovaný vestavěný fotoaparát, dostupný prozatím v beta verzi aplikace

WhatsApp neustále vylepšuje svou mobilní aplikaci, do které se tak dostávají kontinuálně nové funkce a vylepšení. Aktuálně se pro beta testery objevily novinky ve vestavěném fotoaparátu.

WhatsApp beta přináší novinky pro vestavěný fotoaparát

Ve verzi 22.4.0.72 pro iOS přichází přepracovaný vestavěný fotoaparát. Můžeme zde nalézt hned několik změn, mezi které patří přepracovaný vstup do fotogalerie. V současné době je nad spouští fotoaparátu umístěn pás pěti posledních vyfotografovaných snímků. Nově jsou fotografie umístěny do jedné ikony, umístěné na levé straně, přes kterou se dostaneme do celé fotogalerie. Uživatelé touto změnou získávají i jistou míru soukromí, kdy nejsou fotky hned na první pohled viditelné. Přepracovaná byla také ikona fotoaparátu, která je umístěna v pravém dolním rohu aplikace.

Pokud jste zapojeni do programu veřejného beta testování, již nyní si můžete tyto novinky vyzkoušet. WhatsApp by také měl v další aktualizaci pro beta testery uvolnit další novinku, kterou bude možnost vložit do aktualizace stavu fotografii, pořízenou fotoaparátem v chatu. Aktuálně lze připojit fotografii pořízenou fotoaparátem, který se nachází na kartě aktualizace stavu. Tato funkce se zatím nachází ve fázi vývoje.

