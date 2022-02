vivo NEX 5 ponese zcela jiný název, vivo X Note

Poprvé jsme o vivo NEX 5 slyšeli 6.4.2021. Tehdy jsme vás informovali o přítomném fotoaparátu pod displejem, což je i o necelý rok později spíše raritním úkazem. V podstatě necelý rok jsme žili v domnění, že půjde o název NEX 5. Zdroje z Číny se ale nově začaly odvolávat na vivo X Note. Otázek nás napadá mnoho, jednou z nich je, zda tedy zařízení poskytne vestavěný stylus, případně nabídne alespoň podporu stylusu.

Na odpověď si budeme muset ještě chvíli počkat. Uniklo však modelové označení tohoto zařízení, které má být V2170A a nedávno bylo certifikováno čínskými úřady. To znamená, že už brzy se bude moci zařízení dostat do oficiálního prodeje. Zajímavé rovněž je, že v Číně se bude používat název vivo NEX 10 Pro, ale na dalších trzích vivo X Note.

Zdroj: gsmarena.com

