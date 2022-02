Honor X8 nabídne oproti X30i dvě zásadní změny

Zdroj: Honor

Získat detailní přehled o plánech některých společností je někdy oříšek. Je za tím dost velké práce. Serveru WinFuture se to ale povedlo, tentokrát u Honoru, který prý chystá telefon pro střední třídu s názvem Honor X8. Zařízení by mělo vycházet z již představeného modelu X30i, který je určen pro čínský trh (uveden na trh byl v listopadu loňského roku).

Honor X8

Ačkoliv půjde o téměř totožné modely, některé rozdíly budou citelné. Například X30i podporuje nejmodernější 5G sítě, takže majitelé budou mít jistotu perfektní funkčnosti i v budoucnu. To by se ale modelu X8 týkat nemělo, telefon bude omezen jen na 4G LTE. Rovněž se tedy musíme připravit na jiný procesor, nikoliv Dimensity 810, jímž je čínská varianta vybavena.

WinFuture se odkazuje na neznámý procesor se 4x Cortex-A73 jádry běžícími na frekvenci 2.4 GHz a 4x Cortex-A53 běžícími na frekvenci 1.9 GHz Telefon by měl být rovněž vybaven vnitřním 128GB úložištěm, ovšem bez možnosti rozšíření pomocí microSD kartou. Zbytek specifikací by měl být totožný s modelem X30i, to samé se týká designu. Spekulace naznačují dostupnosti v modré, stříbrné a černé barvě s cenou okolo 200 EUR, tj. cca 5 000 Kč. Honor X8 by se měl první mediální pozornosti dočkat během letošního MWC v Barceloně.

Specifikace Honor X30i

displej: 6,7 palců, 2388 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90 Hz

procesor: Dimensity 810

6/8 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 11 + Magic UI 5.0

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack

rozměry: 163,4 x 74,7 x 7,45 mm, 175 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 22,5 W

