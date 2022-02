TCL představilo sérii 30 – jako vejce vejci

TCL 30 E, TCL 30, TCL 30+, TCL 30 5G; Zdroj: TCL

Společnost TCL poměrně nedávno představila jeden levnější model nové série a dnes jsme se dočkali uvedení zbytku rodiny. Ta obsahuje novinky TCL 30 E, TCL 30, TCL 30+ a TCL 30 5G. Až na první model jsou zbývající takřka totožné, respektive sdílí většinu specifikací.

Až na jeden model stejné novinky?

Nejlevnější model je označen v nové sérii písmenem E a míří do nejnižší třídy, i po stránce ceny. I tak nabízí například 50MPx snímač a baterii o kapacitě 5000 mAh. Ostatně tyto dvě specifikace jsou společné pro všechny dnešní novinky. Zde ale najdeme jen HD+ displej a procesor Helio G25 společně s 3 GB operační paměti.

Další dva modely se dají považovat za základní a ačkoliv jeden z nich má navíc plus v názvu, tak se jedná jen o mírně vylepšenou verzi. V podstatě má lepší přední foťák, dvojnásobné úložiště pro data a vyšší standard pro WiFi. V obou případech se nabízí 18W nabíjení, Full HD+ displej s technologií AMOLED a stereo reproduktory. To, co se může zdát jako kruhové přisvícení kolem hlavního snímače je ve skutečnosti jen dekorace.

Poslední novinka má v názvu 5G, což jasně poukazuje i na lepší procesor. Společnost zvolila Dimensity 700 id Mediateku. Displej je stejný jako u modelů výše a ve své podstatě i všechny ostatní specifikace. Zde tedy bude záležet na tom, jestli se chcete vybavit do budoucna o podporu pro sítě páté generace.

Ceny a dostupnost novinek

Modely TCL 30+, TCL 30 a TCL 30 SE míří rovnou do obchodů, kde se objeví zřejmě v následujícím týdnu. TCL 30 5G a TCL 30 E mají zamířit do prodeje v dubnu.

TCL 30 5G: 249 eur (cca 6 200 Kč)

TCL 30+: 199 eur (cca 4 900 Kč)

TCL 30: 179 eur (cca 4 400Kč)

TCL 30 SE: 149 eur (cca 3 700 Kč)

TCL 30 E: 139 eur (cca 3 400 Kč)

Specifikace TCL 30 E

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), LCD, 20:9, až 450 nitů

procesor: Helio G25

RAM: 3 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM

Android 12 + TCL UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx

jeden reproduktor, 3.5mm jakc

čtečka otisků prstů na zádech

4G, USB C, WiFi 4, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS,

rozměry: 165,5 x 75,5 x 8,9 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 10 W

Specifikace TCL 30

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 20:9, až 900 nitů

procesor: Helio G37

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM

Android 12 + TCL UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

stereo, 3.5mm jakc

čtečka otisků prstů na straně

4G, USB C, WiFi 4, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS,

rozměry: 164,54 x 75,24 x 7,44 mm; 184 gramů

baterie: 5010 mAh + 18 W

Specifikace TCL 30+

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 20:9, až 900 nitů

procesor: Helio G37

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 12 + TCL UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

stereo, 3.5mm jakc

čtečka otisků prstů na straně

4G, USB C, WiFi 4, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS,

rozměry: 164,54 x 75,24 x 7,74 mm; 184 gramů

baterie: 5010 mAh + 18 W

Specifikace TCL 30 5G

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 20:9, až 900 nitů

procesor: Dimensity 700

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 12 + TCL UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

jeden reproduktor, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů na straně

5G, USB C, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS,

rozměry: 164,54 x 75,24 x 7,74 mm; 184 gramů

baterie: 5010 mAh + 18 W

