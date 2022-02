Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition je novinka navíc

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition; Zdroj: Oppo

Dnes společnost Oppo představila pro globální trh dvě novinky série Find. Konkrétně se jedná o modely Find X5 Pro a Find X5. Vybavenější model Pro nabízí ty nejlepší specifikace včele se Snapdragonem 8 Gen 1. Tomu také odpovídá i cena. Kromě toho jsme se dočkali představení Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition.

Jeden model s Dimensity

Jak už název napovídá, tak tento model přichází s procesorem Dimensity od Mediateku, ale nejde o nějaké ořezávátko. K dispozici je nejnovější a nejmodernější Dimensity 9000. Právě ten nabízí poměrně dobré specifikace a v mnoha oblastech plně konkuruje nejmodernějšímu procesoru od Qualcommu.

Jedná se o jedinou změnu u toho modelu a vše ostatní je totožné s Oppo Find X5 Pro, aspoň co se týče specifikací. Kde došlo na velký rozdíl kromě hardwaru, je samotná cena. Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition se začne prodávat za 5 799 juanů, což je v přepočtu přibližně 20 400 Kč. Po dopočítání poplatků by se cena v Evropě mohla pohybovat kolem 27 000 Kč. Bohužel zatím nevíme, jestli se tento model vůbec dostane do EU.

Specifikace Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition

displej: 6,7 palců, 1440 x 3216 pixelů (Quad HD+), LTPO AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

12GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 12 + ColorOS 12.1

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f/1.7 50 MPx, ultra širokoúhlý 13 MPx, telefoto přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP68

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos

rozměry: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm; 218 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, dual-antenna NFC, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 80W SuperVOOC, 50W AIRVOOC (bezdrátově)

